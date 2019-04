Inversión pública crecerá 4,5%, pero preocupa laReconstrucción con cambios

El Ministerio de Economía mantuvo su proyección de inversión pública para el 2019 en 4,5%, un resultado que se sustentará en la continuidad de proyectos que ya están en ejecución. Así lo sostiene en su Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas publicado este sábado.

Son tres los proyectos que sostendrán este resultado: la infraestructura para los Juegos Panamericanos, la modernización de la Refinería de Talara y la Reconstrucción con Cambios. Estos representan el 1,8% del PBI nacional. "Sin considerar estos proyectos, la inversión pública caería 8,1% en 2019", asegura el MEF. Sin embargo, en esta terna de proyectos el que genera mayor preocupación es la Reconstrucción con Cambios.

En un reciente informe del área de estudios económicos del BBVA ya se advirtió que de los cerca de S/ 7.000 millones programados para invertir este año, solo se ejecutaría S/ 3.500 millones.

Según el economista Kurt Burneo, hablar de la Reconstrucción es hablar del componente más importante de la inversión pública. "¿Y qué acciones concretas plantea el MEF para agilizar la ejecución del programa de Reconstrucción? Del total de inversión para este fin, solo se ha transferido el 22% y se ha ejecutado más o menos el 13%", aseveró.

A esto se le suma la dinámica de proyectos que hoy se encuentran cuestionados. "Por ejemplo, la Línea Amarilla o la represa de Chaglla que han sido objeto de cuestión por las condiciones de ganador del postor. Ante ello, ¿los expedientes técnicos serán suficientemente eficientes para sustentar los montos de inversión de los mismos?", cuestionó.

Inversión privada

En el informe del MEF se estima que la inversión privada crecerá 7,6%, "la tasa más alta desde el 2012" y mayor al 7,5% que proyectaba en su anterior informe el Marco Macroeconómico Multianual.

El resultado del 2019 se sostendrá en la dinámica de la inversión minera que llegaría a los US$ 6.300 millones gracias a proyectos que iniciaron el año pasado como Quellaveco (US$ 5.300 millones), Mina Justa (US$ 1.600 millones) y la ampliación de Toromocho (US$ 1.355 millones).

En tanto, la inversión no minera crecería 4,7% por proyectos como la Línea 2 del Metro (US$ 5.346 millones), la ampliación del Jorge Chávez (US$ 1.500 millones) entre otros. El MEF también destaca la inversión en la construcción de nuevos centros comerciales que para el periodo 2020-2021 es de US$ 480 millones en malls para Iquitos, Chiclayo, Cusco y Lima.

Sin embargo, para Burneo es importante entender que el sector privado varía sus decisiones de inversión en la medida que observe que los indicadores económicos sobre los hogares peruanos son débiles.

"Y si uno mira el empleo formal, su crecimiento es marginal. Además, por el lado de los salarios, su evolución está estancada", aseveró.

Por eso, teniendo en cuenta una preocupante dinámica de la inversión pública, los indicadores de empleo y salarios y sus efectos en la inversión privada, Burneo cree poco posible que el Perú alcance el 4,2% para el 2019, tal como los proyecta el MEF. ❖

Proyectos por US$ 10.327 millones