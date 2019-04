¿Trabajarás el 1 de mayo? Conoce cuánto te pagarán

Falta poco para el 1° de mayo, donde se celebra el Día Internacional del Trabajo, motivo por el que se considera como feriado nacional tanto para el sector público como el privado, para ello es importante saber dinero me corresponde por trabajar ese día.

“El primero y de acuerdo a la norma, la remuneración por el feriado “Día del Trabajo” se percibe íntegramente y sin condición alguna, aún cuando el trabajador tenga inasistencias o tardanzas durante la semana”, menciona Víctor Zavala, gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Además, indica que si se trabaja el 1 de mayo y no se tiene un descanso posterior compensatorio, se percibirán tres remuneraciones diarias, es decir, una por el feriado y doble por haber laborado ese día. Por ejemplo: si tu remuneración es 1 mil 500 soles, lo que percibes diario es 50 soles, por lo que si trabajas en feriado y no tienes un descanso posterior (pagado), te corresponderá 150 soles por ese día.

Si en caso existe un acuerdo entre el empleador y trabajador para que se labore el 1 de mayo con descanso posterior, ya no habrá pago adicional por haber laborar en feriado. Mientras que para los que trabajen en destajo y laboran ese día, el pago será igual al salario promedio diario, que se calcula dividiendo entre 30 la suma total de las remuneraciones percibidas en los últimos 30 días consecutivos o no al 1 de mayo.

Cabe mencionar que el trabajador no está obligado a trabajar durante el feriado no laborable, si la persona no asiste a su centro de trabajo esa fecha, siempre tendrá derecho al pago del feriado. Asimismo, si el Día del Trabajo cae en el día de descanso semanal, se le debe pagar por un día de remuneración por el citado feriado, además de la remuneración por el descanso semanal.