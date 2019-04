CADE digital: Se necesita que Perú implemente un gobierno digital

Estamos en una época donde la transformación digital se ha vuelto necesaria para lograr un desarrollo económico, aunque se requieren de políticas para crecer al ritmo de los cambios tecnológicos.

En ese sentido, Jaime Aguirre, presidente del CADE digital, señaló hoy que hay un sentido de urgencia en cuanto a lograr una transformación digital entre los distintos sectores del Estado para facilitar la vida de los ciudadanos.

Por su parte, Barbara Chiara Ubaldi, Deputy Head of division and Head of Digital Government and Open Data Team OCDE, señaló que el gobierno digital no es el que implementa tecnología, sino el que toma en cuenta que la tecnología permite la interacción entre los distintos sectores.

Perú ya ha tomado acciones para avanzar sobre este tema: creando una secretaria de Gobierno Digital donde se trabaja con un plan de gobierno digital. Allí se busca hacer énfasis en la inclusión tecnológica del ciudadano y la confianza pública.

No obstante, los especialistas que participaron durante el primer bloque recalcaron que uno de los factores que en nuestro país frena el avance de un gobierno digital es la geografía, ya que hay muchos lugares donde es difícil instaurar las tecnologías que permitan a todos tener acceso a una plataforma digital del gobierno por ejemplo, por lo que una de las medidas urgentes es aumentar la accesibilidad y tener líderes que entiendan la transformación digital.