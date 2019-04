Tax-free elevaría ticket promedio de turistas extranjeros

El tax-free es una modalidad que permite que los turistas extranjeros sean exonerados de impuestos y se les devuelva este importe una vez que salgan del país. Para ello deberán presentar los comprobantes de compra y pasar por una verificación.

En ese sentido, Edgar Vásquez, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), reveló que su despacho se encuentra trabajando en la implementación del tax-free, la que estaría lista en tres meses.

“Desde el Mincetur ya tenemos las iniciativas claras y las estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Sunat”, comentó.

Al respecto, la presidenta de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), Heddy Espinoza, indicó que la implementación de esta modalidad es destacable. “El tax-free sirve para incentivar la compra de los turistas, y como en cualquier parte del mundo, uno puede pedir su exoneración de impuestos, algo que me parece loable porque eso también produce mayor consumo”, destacó.

Espinoza explicó que al incrementarse el consumo de los turistas habrá mayores ingresos de divisas para el país.

Por ello, la representante de Apotur estimó que el ticket promedio que gasta un turista en nuestro país pasaría de US$ 1.500 a US$ 2.000, sin embargo, estos US$ 500 adicionales se destinarían para compras en nuestro país como chompas, artesanías, entre otros. Todo esto fuera de lo que gastan en paquetes turísticos.

Implementación

En cuanto a los avances que se vienen realizando, el titular del Mincetur señaló que solo falta encontrar un lugar en el aeropuerto para que el turista pueda solicitar su devolución.

“El mecanismo ya existe, lo que estamos trabajando es la implementación, nos falta la infraestructura. En el aeropuerto (Jorge Chávez) debemos tener un espacio donde los turistas puedan ir con sus recibos y hacer las solicitudes correspondientes. Falta la implementación y en eso vamos a trabajar”, señaló el ministro Vásquez.

En Sudamérica, países como Argentina y Colombia ya cuentan con esta modalidad, mientras que en Europa los países con mayor atractivo turístico también lo han implementado.

Otro de los beneficios que brindaría la implementación del tax-free es que empresas informales que tienen como público objetivo a los turistas, se formalicen. “Esto promueve la formalización, porque solo se da en las empresas bien constituidas que realmente están auditadas en Sunat y pagan sus impuestos”, agregó Espinoza.