Reconocen a Petroperú por crédito sindicado

Petroperú recibió el premio Latin American Dowstream Oil & Gas Transaction of the Year por el préstamo sindicado de US$ 1.300 millones con garantía de CESCE de España para el financiamiento parcial del Proyecto Modernización de Refinería Talara (PMRT). La postulación fue propuesta por el banco HSBC y el premio fue concedido por IJGlobal Project Finance & Infrastructure Journal el 14 de marzo pasado en Nueva York.

Esta operación es la más grande financiada por CESCE en su historia, y la operación con garantía de una ECA (agencia de crédito de exportación, por sus siglas en inglés) más grande desembolsada en Perú, a la fecha.

La petrolera destacó que, como parte del Estado peruano, Petroperú tiene un manejo empresarial responsable y transparente.

"Gracias al manejo integral de la empresa bajo los más altos estándares internacionales, Petroperú ha obtenido el reconocimiento del mercado financiero internacional obteniendo tasas de interés muy favorables para sus financiamientos, tanto para la emisión de bonos por US$ 2 mil millones en el mercado financiero internacional, en junio de 2017, como para el desembolso del préstamo sindicado con garantía de CESCE, en noviembre de 2018", subrayó. ❖