Peruanas gastan en cosméticos 1.780 soles al año

Las peruanas gastan en cosméticos y productos de higiene aproximadamente S/ 1.780 al año (US$ 541), revela el “Estudio de Inteligencia Comercial –Anual 2018 y Proyecciones al 2021".

“El consumo de las mujeres peruanas entre 20 años y 60 años se ha mantenido con respecto al 2017”, señaló Ángel Acevedo, presidente del Gremio de Cosmética e Higiene Personal (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Es así que el Perú ocupa el cuarto lugar en la región al registrar un mayor consumo per cápita (por persona) en cosméticos e higiene personal.

Pero ¿qué países lideran el ranking? El consumo de cosméticos e higiene personal lo lideran Brasil y Chile con US$ 936 y US$ 646 per cápita, respectivamente.

Mientras que Ecuador y Bolivia presentan el menor gasto con US$ 426 Y US$ 384, cada uno.

Por categorías

Durante el 2018, el sector de cosméticos e higiene personal creció un 3,3% en soles y 2,5% en dólares, debido al tipo de cambio, comparado con el 2017. La categoría que más creció fue la de tratamiento corporal con 5,4% al sumar ventas por S/ 648 millones.

Le siguen las categorías de tratamiento facial y capilares con 4,4% y 3,7%, respectivamente.

Mientras que las categorías de higiene personal, maquillaje y fragancias tuvieron un menor crecimiento de 3,3%, 2,7% y 2,3%, respectivamente.

Uno de los tipos dentro de la categoría de tratamiento corporal que más creció es la de bloqueadores y bronceadores con un 7,7%.

Perspectivas para el año

En un escenario conservador, este año el mercado de cosméticos e higiene personal crecería 4% (S/ 7.703 millones) pero en un escenario optimista el incremento sería de 6% (S/ 7.851 millones). Y para el 2021, en un escenario conservador se espera un crecimiento de 4% (S/ 8.252 millones) y en un escenario optimista un 6% (S/ 8.410 millones).