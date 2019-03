Exportación de palta peruana alcanzó cifra récord

El 2018 cerró con una cifra histórica de la exportación de palta peruana. Se logró casi 800 millones de dólares, lo que representa una expansión de asi 26 % en relación al 2017, así lo informó el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima.

La palta peruana llega a un total de 35 mercados y en la última década los envíos al exterior han logrado un crecimiento acumulado de 842,2%, considerando que durante el 2008 los envíos apenas sumaban US$84,8 millones.

“Con estos resultados, la palta peruana está demostrando no solo ser un producto de moda, sino una tendencia de consumo en los mercados internacionales más exigentes. La creciente demanda externa ha generado que la palta se exporte en diferentes presentaciones tales como fresca, congelada, en puré, salsas, aceite y demás. A ello se suma su alto valor nutritivo reconocido por los consumidores, lo cual transmite un óptimo mensaje de los mercados a los ofertantes y al sector agrícola”, dijo Mónica Chávez, gerente del Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima.

Además, entre 2008 y 2018 los envíos se expandieron a más de 10 nuevos mercados como: China (US$ 30,6 millones), Costa Rica (US$ 5,2 millones), Corea del Sur (US$ 4,3 millones), Bélgica (US$4,3 millones), Rusia (3,2 millones), Australia (2,6 millones), Portugal (US$ 556 mil), Nueva Zelanda (US$ 503 mil), Emiratos Árabes Unidos (US$ 298 mil) e India (US$ 277 mil).