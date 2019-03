Chile no cumpliría los requisitos para obtener la denominación de origen del pisco, dice Ministro de Cultura

Frente a la propuesta del Ministro de agricultura de Chile, Antonio Walker, de que nuestro país reconozca la denominación de origen del pisco como chileno y peruano, Perú respondió sobre la controversia.

Durante una entrevista en un medio televisivo, el ministro de Cultura, Rogers Valencia, sostuvo que la propuesta de Walker no sería posible.

"No es posible, [por eso] es mejor entender qué es una denominación de origen. Significa un espacio geográfico, un método y proceso. [...] No es el caso de Chile", sostuvo.

Al respecto, explicó que una denominación de pisco consiste en tres puntos. Primero, en el espacio geográfico donde se siembra las uvas pisqueras. Segundo, de cómo se fabrica el pisco, y tercero, que el pisco se hace a base de uvas pisqueras, "que si no están los valles donde se hace el pisco y no está el procedimiento de pisco, no se cumple con las normas técnicas".

En ese sentido, Valencia señaló que si no se cumple esos requisitos, no puede llamarse pisco.

Asimismo, indicó que la propuesta del Ministro de Agricultura de Chile se hizo de manera informal, pues el Gobierno peruano aún no habría recibido ningún documento.