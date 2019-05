Mercedes y BMW se unen para competir con Uber

El País

Las marcas de automóviles Mercedes Benzs y BMW dejarán de competir por la fabricación de vehículos y ahora se unirá para invertir en conjunto 1.000 millones de dólares para competir con Uber y los autos compartidos.

Dicha inversión se destinará a la creación de startup propias con la finalidad de competir en las diferentes áreas del nuevo modelo de negocio de automóviles que ha crecido con Uber.

Uno de los primeros pasos que ya habría dado la alianza entre las marcas alemanas es el lanzamiento del aplicativo de coches compartidos Free Now, una de las cinco sociedades creadas conjuntamente por las dos marcas.

Justamente, la alianza anunciada hoy en Berlín supondrá la creación de cinco sociedades conjuntas para poner en marcha negocios de servicios multimodales (que operarán bajo la marca Reach Now), para recarga de baterías (Charge Now), estacionamiento (Park Now), carsharing (Share Now) y la mencionada Free Now, para contratar taxis.