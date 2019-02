Todo lo que necesitas saber sobre las vacaciones laborales

Las vacaciones, además de un periodo de descanso, son un derecho que tienen los trabajadores. Richard Culque, gerente de soluciones de Ofisis Planillas, señaló que según el Decreto Legislativo 713, todo trabajador del sector privado que alcanza un año de labores tiene derecho a 30 días de vacaciones pagadas, siempre y cuando el empleador esté en el régimen general.

En cambio, si trabaja en una mype o pyme solo le corresponde 15 días. “En algunos casos, el trabajador puede tomar la mitad de vacaciones y la otra mitad puede venderlas, esto de acuerdo a ley”, añade.

¿Qué debes saber sobre las vacaciones? Te lo explicamos a continuación:

Requisitos para tener vacaciones

Además de tener que laborar un año completo, los trabajadores deberán aprobar los días mínimos de trabajo. En ese caso, Si el trabajador labora seis días a la semana, debería haber cumplido como mínimo 260 días de servicios, y si labora cinco días a la semana, debería haber cumplido al menos 210 días. Asimismo, si se labora solo 3 o 4 días a la semana, el trabajador tendrá sus vacaciones siempre que sus faltas injustificadas no sean más de 10.

Los únicos que no reciben vacaciones son los locadores de servicio que entregan recibo por honorarios, pues son contratados para realizar servicios temporales, no se encuentran subordinados a un jefe y no tienen un horario establecido.

El pago de las vacaciones

La remuneración vacacional se debe pagar 24 horas antes del inicio del descanso. Debe constar tanto en la planilla como en la boleta de pago. En caso de tener una remuneración variable, se deberán sumar las mismas remuneraciones y obtener el promedio, la condición es que haya recibido como mínimo 3 veces la misma remuneración en un periodo de 6 meses atrás, el resultado se le sumara al monto de vacaciones.

¿Puedo negociar mis vacaciones?

Sí. De acuerdo al Art. 19 del presente D.L 713, Culque explica que los trabajadores pueden vender hasta la mitad de sus vacaciones (15 días) con la respectiva compensación, esta venta de vacaciones es previo acuerdo entre el empleador y el trabajador el cual debe quedar por escrito.

¿Es posible acumular las vacaciones?

Según el artículo 18 del Decreto Legislativo N° 173, es posible acumular las vacaciones siempre y cuando sea convenido con el jefe. No obstante, al menos se debería haber tomado 7 días de vacaciones. Y no se podrá hacer por más de dos periodos consecutivos.

Descanso médico y vacaciones

Si el trabajador tuvo un accidente o una intervención médica que requiera descanso durante sus vacaciones –sin previo aviso- se considera dentro del periodo de vacaciones. Es decir, no se interrumpen las vacaciones debido al descanso médico. Por otro lado, si el trabajador tiene un descanso médico durante sus días laborales, la empresa no debería sacarlo a vacaciones en reemplazo de esos días de descanso.

¿Qué pasa si no salgo de vacaciones cuando me correspondía? Cuando esto sucede, sea porque la empresa no lo permitió o ambas partes se descuidaron, se le debe pagar una indemnización por los días no gozados o conocido como la triple remuneración vacacional: es decir, una remuneración por el trabajo realizado, otra remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado y una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso vacacional. En total, serían tres sueldos.