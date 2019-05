Exportaciones llegaron a los US$ 47.702 millones en el 2018

Las exportaciones peruanas alcanzaron los US$ 47.702 millones durante el 2018 anotando un crecimiento de 7,5%, según informó el ministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez. El resultado se convierte en un récord histórico al superar el total del 2012 que fue de US$ 46.4 millones.

Fueron las exportaciones no tradicionales las que impulsaron el resultado del año, destacando sectores como el agro (15%), pesquero (26%), químico (12%) y metalmecánico (12%).

Observado por productos, destacó la demanda internacional por la pota (60%), arándano (49%), uva y palta (26%), plásticos y sus manufacturas (16%), así como prendas de algodón (+13%).

“En el caso del arándano se exportaron US$ 554 millones, superando todas las expectativas. De igual modo, las uvas (US$ 815 millones) y las paltas US$ 793 millones) alcanzaron niveles récord. Para este último producto, Perú se ubica como el segundo exportador mundial, luego de México”, señaló el ministro.

Cabe precisar que las agroexportaciones representan el 12% de las exportaciones totales peruanas. “Frutas como las granadas (16%) y las fresas (14%) vienen escalando rápidamente y ya se encuentran entre las diez frutas más exportadas”, resaltó el ministro.

Otros productos que registraron incrementos importantes durante el 2018 fueron el aceite de palma (44%), frijol (43%), manteca de cacao (31%), cebolla (8%), paprika (8%), tara (10%).

Sector tradicional

El alza en el precio y la mayor venta de productos como el gas natural (35%) y de petróleo y derivados (16%) sostuvieron el crecimiento de las exportaciones tradicionales, que fue de 5,6%.

La harina y aceite de pescado también aumentaron su exportación en 8,3%, mientras que las exportaciones de minerales se incrementaron 4%. Por otro lado, las exportaciones de café cayeron 5% debido a la reducción del precio FOB (-10%), ya que el volumen exportado aumentó 5%.

Observado por países, vemos que China y EEUU siguen siendo los principales destinos de los productos peruanos. Asimismo, se encuentran en los primeros lugares entre las exportaciones mineras y agroindustriales (ver infografía).

Casi 8 mil exportadores

- El número de exportadores en 2018 ascendió a 7.979, 1,3% más que en 2017, revela el Mincetur. De estas, casi el 60% fue agroexportador y metal-mecánicas, que exportaron más de US$ 7.200 millones.

- Asimismo, hubo 125 empresas que superaron los US$ 50 millones de exportaciones, en contraste con las 113 registradas en 2017.

- El 36% de empresas aumentó sus exportaciones, el 30% las redujo, y el 34% restante correspondió a nuevas entradas.