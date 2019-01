Este año el sector construcción crecería 5,1%

El sector construcción crecería este año 5,1%, pero esta vez alentado principalmente por proyectos de infraestructura del sector privado, según reveló el último informe económico de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

"El cambio que habrá este año es que la obra pública dejará de ser relevante, pues la proyección oficial es que crezca 3%, y más bien se dependerá de la inversión privada que crecería más del 6%", explicó Guido Valdivia, director ejecutivo de dicho gremio.

En ese sentido, el estudio revela que el segmento infraestructura sería el más dinámico con una proyección de crecimiento de 6,42%, seguido de los promotores inmobiliarios en 5,44%; mientras que los proveedores de materiales estiman un aumento en 3,17%.

Proyectos 2019

Según Capeco, existe una cartera importante de proyectos de inversión que bordea los US$ 19 mil millones para este año y que respaldaría el crecimiento del sector construcción. No obstante, el gremio señala que alcanzar la meta de crecimiento para este año dependerá de decisiones políticas. "Un aporte importante al sector construcción está vinculado a megaproyectos extractivos. La mitad de esta cartera de US$ 19 mil millones corresponde a proyectos mineros", sostuvo Valdivia. ❧