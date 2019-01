¿Cómo proteger mi empresa de ataques cibernéticos?

Los sistemas operativos de la empresas son cada vez más vulnerables a los ataques de los piratas cibernéticos.

Esto trae consigo pérdida de información bancaria y hasta dinero. ¿Qué hacer para evitarlo?, Agustín Feuerhake, Director de Buda.com, recomienda lo siguiente:

Cuidado con el correo electrónico: Es necesario aplicar el sentido común y no descargar archivos adjuntos sin antes confirmar por otro medio con la persona que nos lo envió.

Sistemas operativos siempre actualizados: Las actualizaciones de los sistemas operativos suelen incluir parches y soluciones a algunos agujeros de seguridad que se han detectado recientemente. Por eso es recomendable dejar que el equipo se actualice.

Protección de la conexión WiFi: Es preferible que siempre naveguemos y enviemos información en webs cifradas con protocolo https, SSL o cualquier otro que incluya un cifrado adicional al WPA2. Otra opción es utilizar una VPN, una red privada virtual que crea una conexión con cifrado independiente entre red y cliente.

Encriptación y certificación segura para el intercambio de información sensible: Es considerado lo más básico para proteger su información. Así, cuando la empresa vaya a realizar un pago o vaya a intercambiar datos sensibles, es necesario comprobar que se efectúan en sitios web con certificados de seguridad fiables y a través de pasarelas de pago seguras.

No instalar programas no autorizados: Siempre que vayas a instalar un nuevo programa, investiga antes su procedencia y reputación y si no estás seguro/a, consulta con un experto IT o, directamente, no lo instales.

Contraseña: Es mucho mejor una contraseña larga, como una frase, que una contraseña compleja pero de pocos caracteres, porque existen algoritmos que prueban combinaciones y que no tienen problema en probar símbolos o mayúsculas”.