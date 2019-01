Venezolano promedio tendría que trabajar 21 días para comer en McDonald's

El combo más barato de McDonald's cuesta BsS 3.200 y el sueldo básico en Venezuela es de 4.500 BsS con lo que, a través de un cálculo simple, se puede determinar que un venezolano promedio tendría que trabajar 21 días para adquirir una hamburguesa, un refresco y una bolsita de papas fritas en la cadena de comida rápida más grande del mundo.

El salario mínimo es percibido por un tercio de los trabajadores venezolanos, que están obligados a trabajar en dos y tres sitios y a “rebuscarse” en actividades informales, principalmente en el comercio minorista, para completar el ingreso personal y familiar.

En Venezuela no es posible estimar el "Indice Big Mac" realizado año tras año por el medio internacional The Economist que determina el costo de vida en diferentes países utilizando el precio de un indicador común, en este caso el Big Mac. Sin embargo, a pesar de ser la hamburguesa con mayor distribución y presencia en el mundo, la Big Mac no está disponible en el país caribeño, sin embargo, su equivalente vendría a ser el Mc Pollo.

En Chile, mientras tanto, el sueldo mínimo es de 288.000 pesos chilenos el cual equivale a unos 426 dólares aproximadamente, y un Big Mac en combo cuesta 3.600 pesos chilenos, lo que se traduce en unos 5,3 dólares. Con estos mismos datos, los cálculos arrojan que un chileno debe trabajar unas tres horas para costearse el mismo emparedado redondo.

En Panamá, un Big Mac en combo cuesta 5 dólares y hay un salario mínimo por hora es de 4,45 dólares. Si una persona trabaja 8 horas, 5 días a la semana, significa que estaría produciendo mensualmente 712 dólares. Por lo que un individuo necesitaría laborar poco más de sesenta minutos para poder comprar el plato que en Venezuela cuesta 21 días de trabajo.