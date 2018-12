Bolivia acuerda con empresarios potenciar salida al Atlántico

EFE

El gobierno de Bolivia y los empresarios privados del país se comprometieron a realizar importantes inversiones para el desarrollo de un puerto sobre el río Paraguay para potenciar su comercio exterior por el océano Atlántico y dejar de depender de los puertos chilenos.



Esta alianza se plasmó en un documento firmado entre las autoridades bolivianas y representantes del empresariado nacional y de la región oriental de Santa Cruz, la más próspera del país, en un acto en Puerto Busch al que asistió el presidente Evo Morales.

Se trata de "una alianza estratégica entre el Estado y los privados que será otra forma de trabajar conjuntamente para bien de todos los bolivianos", destacó Morales en su discurso.



Este proyecto, ansiado sobre todo en el oriente boliviano, está motivado también ante "algunas restricciones de Chile en temas de exportación e importación" para la carga de Bolivia, que actualmente se mueve sobre todo por los puertos del norte chileno.



"Y por qué no nosotros abrir nuestros puertos para exportar e importar con soberanía, con dignidad y no estar sometidos a políticas de algunos países vecinos. Y no estamos lejos de eso", resaltó el gobernante boliviano.



La alianza establece, entre otros aspectos, la creación de un Consejo Estratégico para el Desarrollo Integral de la hidrovía Paraguay-Paraná, así como una serie de responsabilidades tanto del Gobierno como de los privados para alcanzar esa meta.