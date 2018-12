Trump considera que el único problema de la economía de Estados Unidos es la Fed

EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que el único problema de la economía de su país es la Reserva Federal (Fed) porque ese organismo no tiene tacto con el mercado y tampoco entiende las disputas comerciales en las que está inmerso el país.



"El único problema de nuestra economía es la Fed. No tienen un tacto con el mercado, no entienden lo necesario sobre las guerras comerciales o el dólar fuerte o incluso los cierres demócratas del gobierno por las fronteras", afirmó en twitter el mandatario estadounidense.



Trump, a continuación, comparó al banco central estadounidense con un "golfista poderoso" que no puede anotar porque no tiene "tacto" con la pelota y, por tanto, tampoco puede golpearla.



El mandatario considera que el gradual ajuste monetario defendido por la Fed supone una amenaza para la aceleración de la economía estadounidense.



Las críticas del mandatario al banco central quiebran el tradicional respeto por la independencia de la política monetaria desde la Casa Blanca, y han sorprendido a los mercados y analistas.



Este fin de semana, medios locales informaron de que Trump está valorando la posibilidad de despedir al presidente de la Fed, Jerome Powell, que asumió el cargo en febrero de este año.



El secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, rechazaó esas informaciones y, este fin de semana, aseguró en Twitter que el presidente no tiene previsto despedir a Powell



En los últimos meses Wall Street ha dado muestras de debilidad, y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, ha caído un 12 % desde octubre.