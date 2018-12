Molitalia apelará sanción del Indecopi por uso de transgénicos

Apelará sanción. Molitalia rechazó la sanción interpuesta por el Indecopi por no haber informado en el etiquetado de su producto, "Choco Donuts", que utilizaba componentes transgénicos para su elaboración.

Según la empresa, no existe en Perú reglamentación que obligue a indicar la presencia de ingredientes transgénicos en los productos.

“Si bien la ley obliga desde 2010 a indicar la presencia de ingredientes genéticamente modificados, no hay reglamento que norme la implementación del mandato”, argumentaron en el comunicado.

Cabe señalar que según el fallo del Indecopi, Molitalia debe rotular su productos como lo hace en Ecuador. No obstante, para la empresa, "no puede aplicar (esa regla) para el territorio peruano, porque dichas normas no son necesariamente las que recogerá el futuro reglamento peruano",

“Confiamos en que las autoridades competentes proveerán un marco reglamentario específico que oriente a la industria nacional de alimentos y bebidas en la valiosa tarea de informar conforme al espíritu del Código de Protección y Defensa del Consumidor”, señalaron.