Ohio: la primera administración que acepta bitcoines

El estado de Ohio se convirtió hoy en la primera administración de Estados Unidos en aceptar pagos en bitcoin, una criptomoneda creada en internet que utiliza un sistema de intercambio de dinero universal y que hasta ahora no había sido respaldada por ningún Gobierno ni entidad financiera.



La aprobación de esta moneda como nueva forma de pago sucede luego que hace una semana el precio del bitcoin cayera un 16 %, su mínimo de este año 2018, periodo en el que ha bajado un 65 % su valor.

Los diferentes negocios de Ohio podrán pagar ahora sus impuestos, desde las tasas por venta de tabaco hasta la tributación de sus empleados, en esta criptomoneda con el único requerimiento de registrarse en el portal "OhioCrypto.com", según medios de comunicación locales.



La idea de aceptar la moneda digital para pagar las tasas públicas provino del tesorero estatal, Josh Mandel, quien consideró que es un sistema "positivo para el contribuyente" y una "oportunidad" para que Ohio abandere la adopción de estas nuevas modalidades de intercambio económico.



"Yo veo en el bitcoin una moneda legítima", defendió Mandel en declaraciones recogidas por el diario económico The Wall Street Journal.



Esta criptomoneda, la más utilizada en los sistemas de pagos puramente digitales, carece de un banco central o administrador único y se basa en un protocolo de intercambio universal llamado "blockchain" o "cadena de bloques", que funciona como un libro contable y público cuya seguridad radica en que la información es compartida entre todos sus usuarios y resulta difícil de falsificar.



A pesar de que en sus inicios despertó gran expectación y su valor aumentó, varias agencias del Gobierno estadounidense, como la Comisión de Bolsa y Valores, han desaconsejado invertir en esta moneda por "riesgos de fraude" y carácter "especulativo".



También la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en inglés) alertó en 2013 de la falta de regulación y de la volatilidad del precio del bitcoin.



Aunque el movimiento de Ohio no aportará al bitcoin un estatus legal, supone un precedente en la aprobación de las criptomonedas como sistema de pago oficial.



Ese estado utilizará un sistema para cambiar los bitcoines a dólares una vez que lleguen a su Tesorería, pese a su apuesta por validar una moneda que no es dispensada por el Gobierno de Estados Unidos.



Actualmente, un bitcoin equivale a 3.730 dólares mientras que en estas mismas fechas hace un año, su precio por unidad era de 9.401 dólares.