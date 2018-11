Black Friday: 4 datos curiosos que no conocías

En la actualidad el Black Friday es sinónimo de compras y gasto de dinero, pero no siempre fue así. En la siguiente nota te explicamos cómo nació esta actividad capitalista que genera tantas ganancias a las tiendas, no sólo en Estados Unidos, si no en varios países del mundo, entre ellos, Perú.

1. Denominación.

En Estados Unidos, la primera vez que se usó "Black Friday" fue el 24 de septiembre de 1869, cuando dos financistas, Jay Gould y James Fisk, intentaron tomar el mercado del oro en la Bolsa de Valores de Nueva York. Fue entonces cuando el gobierno fue obligado a intervenir para corregir la distorsión mediante el aumento de la oferta de la materia prima en el mercado y se produjo una crisis: los precios cayeron y muchos inversores perdieron grandes fortunas, reseña la BBC.

2. ¿Por qué ese día?

En 1939 ocurrió algo inusual: el último jueves coincidió con el 30 de noviembre. Los comerciantes, preocupados por el corto período de compras que quedaba entre ese día y las fiestas de Navidad y fin de año, enviaron una solicitud a Franklin Roosevelt para que el presidente declarara el inicio de las fiestas una semana antes, lo que fue autorizado,

Finalmente, a finales de 1941, una resolución conjunta del Congreso solucionó el problema. De ahí en adelante, el día de Acción de Gracias sería conmemorado el cuarto jueves de noviembre, garantizando así una semana adicional de compras hasta Navidad.

3. El Boom.

El término Black Friday permaneció limitado a Filadelfia, Estados Unidos, durante un largo tiempo . "Podías ver que se usaba de manera moderada en Trenton, Nueva Jersey, pero no traspasó las fronteras de Filadelfia hasta los años 80", afirman los especialistas.

Aunque el Viernes Negro es considerado el mayor día de compras del año, la fecha no ganó esa reputación hasta los años 2000.

Eso fue porque, por muchos años, los estadounidenses no tenían devoción por este día de rebajas sino que más bien optaban por retrasar el momento de ir a las tiendas.

4. Influencia en otros países.

Por mucho tiempo, los comerciantes canadienses se morían de la envidia ante sus colegas estadounidenses, especialmente cuando sus fieles clientes decidían viajar al sur en busca de buenas ofertas.

Por ese motivo, también en Canadá comenzaron a ofrecer sus propias promociones, pese a que el día de Acción de Gracias se celebra en ese país un mes antes.

En Brasil, donde el feriado de Acción de Gracias no existe, el Viernes Negro pasó a incluirse en el calendario comercial del país cuando los comerciantes se dieron cuenta del potencial de ventas del día.

Y en los últimos años, países como España, Bolivia, Argentina o Perú entre muchos otros, también se sumaron a la fiebre comercial de ofertas del Black Friday o el Cyber Monday, que se celebra el lunes siguiente.

Wal-Mart, una de las mayores cadenas de tiendas minoristas del mundo, rompió en 2011 la tradición del Viernes Negro cuando abrió sus establecimientos en la noche del feriado de Acción de Gracias.

Esta práctica comenzó a expandirse por buena parte del mundo y a ese día adicional de compras se le bautizó como "Jueves Gris".