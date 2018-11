Bitcoin retrocede en 16% y agudiza su mala racha

El precio del bitcoin cayó un 16% hasta situarse en US$ 4.200,22, su mínimo de este año 2018; mientras se agudiza una mala racha por la que está atravesando en paralelo a la del mercado de valores estadounidense.

Según datos de la casa de cambio CoinMarketCap, la criptomoneda de mayor capitalización alcanzó este martes un precio no visto desde el 30 de setiembre del 2017, la culminación de siete días de pérdidas que han recortado un 30 % de su valor.

El bitcoin, que mueve casi US$ 83.000 millones, no era la única criptomoneda a la baja: descendían a esa hora con porcentajes similares las otras dos más grandes que existen en el mundo: el XRP (-7,82 %, hasta US$ 0,45) y el Ethereum (-7,30 %, hasta US$ 143,48).

De acuerdo al portal del medio económico CNBC, el precio de la divisa digital ha bajado un 65% desde el comienzo del año, tras haberse disparado poco después del día de Acción de Gracias del 2017. ❧