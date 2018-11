“La reconstrucción es un proceso que termina en el 2021”

A inicios de año, el Ejecutivo presentó a la reconstrucción como uno de los motores de la inversión pública. Edgar Quispe, director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción, explica que a fin de año se lograría tener cerca de S/ 1.400 millones en obras culminadas, cerca del 40% del presupuesto de este año.

La gran interrogante es: ¿por qué se demora la ejecución en la reconstrucción?

Creo que es importante entender que la reconstrucción es un proceso que tiene que pasar por distintas etapas. Me refiero a que cualquier proyecto tiene que pasar por el ciclo de inversión pública para ser ejecutado. Eso pasa con todos los proyectos y la reconstrucción no es ajena a eso. Cuando se inició, se inició con un proceso tradicional exactamente como cualquier otro proyecto sin haber reconocido la importancia y la urgencia que requiere la reconstrucción. Es recién en junio que sacamos el DL 1354, a través del cual le damos una agilidad, una rapidez a todo el proceso de reconstrucción. En segundo lugar, debemos mirar que la reconstrucción no termina en el 2018. La reconstrucción termina en el 2021. El compromiso del Gobierno es que la reconstrucción se acaba en el 2021. Eso quiere decir que gradualmente vamos a ir terminando año por año este proceso.

¿Cuánto se ha avanzado hasta el momento?

Nosotros a la fecha hemos transferido cerca de S/ 4.000 millones de recursos para cerca de 4.000 intervenciones en distintas regiones del país. De este total, tenemos S/ 759 millones en proyectos culminados, en ejecución se tiene S/ 1.442 millones, en convocatoria tenemos 1.134 intervenciones por más de S/ 1.000 millones de soles, y en expresión de interés tenemos 885 millones.

Son S/ 759 millones en obras culminadas, que son más o menos el 20% de los S/ 4.000 millones que se planean transferir este año. ¿Cuánto es la meta de este año en obras culminadas de todo lo que se ha transferido?

Hoy tenemos 1.721 intervenciones que están en ejecución por más de S/ 1.400 millones. De eso, fácil debería culminarse el 50% (al finalizar el año).

Es decir, S/ 700 millones más.

Sí. S/ 700 millones más.

¿Usted esperaba que con el marco normativo expedido en junio se acelerara un poco más la reconstrucción?

La reconstrucción es un proceso y tiene que concluir el 2021. La reconstrucción no es de un año ni de dos años. Estamos trabajando para que termine en el 2021. A la fecha, son más de 4.000 intervenciones que hemos gatillado en el 2018 por más de S/ 5.000 millones. En la totalidad, se han gatillado S/ 8.400 millones de inversión en el país, la tercera parte del presupuesto de la reconstrucción para todo el periodo. Cuando uno mira en el horizonte, uno dice: Tenemos la tercera parte en el carril de la ejecución, lo que nos toca ejecutar hasta el 2021 es la diferencia. Creo que estamos en un buen camino. Seguro pudimos haber tenido expedientes técnicos antes, pero también tengo que decir que cuando yo asumí este proceso de reconstrucción no habían expedientes técnicos. Si no tienes expedientes técnicos, no tienes qué cosa ejecutar. Parte de nuestra tarea está abocada a tener expedientes técnicos a nivel de todas las regiones.

¿Se está avanzando en tener más expedientes técnicos para el próximo año?

La gran tarea va a ser tener la mayor cantidad de expedientes técnicos. Creo que en el 2019 deberíamos agotar todos los expedientes técnicos posibles.❧