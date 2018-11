Uber crece en Centroamérica con el reto de mantener altos estándares de seguridad

EFE-

La plataforma tecnológica Uber celebra el crecimiento que ha venido experimentando en Centroamérica desde su llegada en 2015, en medio de una serie de retos relacionados a su regulación por parte de los Estados y mantener altos estándares de calidad y seguridad.



El gerente de Uber para Centroamérica (Costa Rica, El Salvador y Guatemala), Andrés Echandi, dijo que la empresa está satisfecha con los resultados buenísimos en la región y aseguró que trabaja para ampliar su presencia a Honduras y Nicaragua en un futuro.

"Ha sido un crecimiento bastante importante en la región. La aceptación ha sido muy positiva. Creemos que es porque llegamos a solucionar algunos problemas y le damos opciones de autoempleo a las personas que quizás no han tenido oportunidades", afirmó Echandi.



Sin tomar en cuenta Panamá, país que pertenece a otra división geográfica de la compañía, en Centroamérica hay 30.000 socios conductores y cerca de un millón de usuarios.



Costa Rica, donde la aplicación llegó en 2015, es uno de los casos más exitosos a nivel global, pues según las cifras de Uber, con un 36 por ciento en penetración es el primero en Latinoamérica y el tercero en el mundo, después de Singapur y Australia.

Con 5 millones de habitantes, Costa Rica cuenta con 22.000 socios conductores activos, una elevada ocupación de los vehículos del 70% y 800.000 usuarios, de acuerdo con los datos de Uber.



"El costarricense es una persona que reconoce cuando algo funciona y que es bueno para ellos. Tiene un nivel educativo alto y un manejo excepcional de la tecnología y eso ha permitido que desde que iniciamos operaciones la gente haya podido conocer el producto, probarlo y ver que les funciona", dijo Echandi.



En Costa Rica, el mayor problema es la regulación, pues ante la presión del gremio de taxistas el Gobierno ha declarado el servicio de transporte de Uber como ilegal, aunque no hay ninguna resolución judicial que así lo determine. En el Congreso de ese país hay dos proyectos de ley que buscan poner normas al llamado "servicio de movilidad colaborativa", en el que entra Uber, y que incluyen propuestas como gravar con un 3% los viajes o hasta un impuesto al valor agregado (IVA) del 13%.



Para Zoraida Rodríguez, encargada de políticas públicas de Uber Centroamérica, lo ideal es "uberizar al taxi" y no "taxificar al uber", mediante una regulación que elimine barreras y que permita a las personas obtener ingresos económicos con sus vehículos. "El reto regulatorio es que se sigan buenas prácticas para crear regulación que tenga al usuario como centro de la discusión y que los socios puedan seguir generando ingresos", comentó Rodríguez.



En Guatemala y El Salvador la situación es distinta, pues según Uber, ha encontrado en los Gobiernos y autoridades reguladoras una mayor apertura para la operación de la compañía.



En estos dos países, comentó Echandi, el reto principal es el tema de seguridad, por lo que hay una especial atención a los filtros para el ingreso de socios conductores.



"En Guatemala y El Salvador el mercado es un poco más complejo en materia de seguridad, y la plataforma viene a brindar una confianza que tal vez no existía. Los Gobiernos nos buscan para ser aliados y trabajar juntos, hay una relación más fluida", dijo Echandi.