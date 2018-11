PeruCoin, la criptomoneda que busca generar confianza

Bits2u lanzó al mercado el PeruCoin, la primera moneda virtual 100% peruana. Con esta iniciativa se busca generar una mayor confianza sobre este moderno sistema.

“Mediante PeruCoin, buscamos mostrar a los peruanos la operación y funcionamiento del mundo de las criptomonedas. PeruCoin está desarrollado para una adopción general en el Perú, el cual proveerá una solución integral para los inversionistas, con el fin de asegurar el valor de maximización de nuestros clientes”, explicó Víctor Nieto Carrera, fundador y CEO de Bits2u.

Actualmente, el nivel de adopción de las criptomonedas en el Perú tiene una de las tasas más bajas, siendo esta menor al 0,7%, mientras que en países como Brasil llega al 20% y Argentina al 80%. Alemania, Holanda, Suecia y Rusia están respaldando la adopción de esta moneda digital e incluso algunos de estos mercados están tratando de crear su propia moneda virtual nacional.

Nieto agregó que con el PeruCoin se busca fomentar la adopción de las criptomonedas como medio de pago electrónico y también en establecimientos comerciales físicos.

“PeruCoin se convertirá en la única moneda digital en la nación, de rápido crecimiento en Sudamérica. La capacidad de hacer venta cruzada y ofrecer un acceso global a las personas será una combinación extremadamente valiosa y estratégica”, aseguró el ejecutivo.

ahorro en criptoactivos

A pesar de que existe cierta desconfianza por los usuarios sobre el uso de las criptomonedas, el dinero digital se ha caracterizado por su seguridad, su carácter descentralizado, su privacidad y transparencia en las transacciones.

Algunos especialistas afirman que las personas deberían tener por lo menos el 1% de su sueldo en criptoactivos.

Agustín Feuerhake, director y co-fundador de Buda.com, asegura que invertir en criptomonedas podría ser un negocio rentable en el futuro.

“El Bitcoin, aunque ya tiene 10 años en el mercado, sigue siendo llamado un experimento el cual en determinados casos podría fallar”. Pero, según Feuerhake, “si todo va mal y el Bitcoin se va a cero o demora más tiempo en despegar, no habrás perdido más que un 1% de tus ahorros, pero probablemente el resto de tu portafolio habrá crecido un 5 o 6% al año”.

Agrega que si esta divisa digital sigue comportándose como lo ha venido haciendo hasta ahora, existe una buena posibilidad de que cada Bitcoin llegue a costar una fortuna: “Cuando costaba US$ 30 era impensable que superara los US$ 1.000, hoy cuesta más de US$ 6.000 y podría seguir subiendo”, dijo.❧

claves

El Banco Popular de China (PBoC) advirtió sobre el riesgo de una burbuja asociado con la inversión en criptomonedas.

El premio Nobel en Economía Paul Krugman aseguró que las monedas digitales no tienen valor intrínseco.

Criptoactivos devaluados