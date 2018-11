La Fed mantiene la tasa de interés con la mirada puesta en la esperada subida de diciembre

EFE

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió mantener la tasa de interés y sus optimistas perspectivas económicas, a la par que insistió en su intención de proseguir con el ritmo de ajuste monetario gradual, con la vista puesta en la reunión de diciembre.



La principal novedad en el análisis de la Fed, respecto a su encuentro de finales de septiembre, fue una leve ralentización en la inversión empresarial. "La creación de empleo ha sido fuerte, de media, en los meses recientes, y la tasa de desempleo ha bajado. El gasto de los hogares ha continuado su sólido crecimiento, mientras que la inversión empresarial fija se ha moderado de su rápido ritmo al comienzo del año", indicó la Fed.

El comunicado del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, emitido al término de dos días de reunión, indicó que la decisión se tomó de manera unánime con los nueve votos a favor.



El banco central reiteró su intención de continuar con el gradual ritmo de ajuste monetario, y los analistas esperan que lleve a cabo un nuevo aumento en el precio del dinero en su última reunión del año, prevista para mediados de diciembre.



Para los analistas, el comunicado ofreció más por lo que no dijo que por lo mencionado.



"De manera interesante, no hubo mención a unos datos inmobiliarios más débiles. Además, no se mencionó la caída en el mercado bursátil de octubre, lo que implica que los funcionarios de la Fed estaban dispuestos a no darle demasiada importancia", afirmó Michelle Meyer, economista para Estados Unidos del Bank of America, Merrill Lynnch, en una nota a los clientes.