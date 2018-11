Perú retrocede en las facilidades que se brindan a los inversionistas

No hay duda de que un país que genera un buen clima de negocios también estimula la competitividad empresarial, entre otros beneficios. Sin embargo, esto no ha pasado en Perú en el último año. Nuestro país cayó 10 posiciones, pasando del puesto 58 al 68 de entre 190 economías en el último ranking del informe Doing Business 2019, elaborado por el Banco Mundial (BM).

Cabe señalar que dicho estudio analiza 11 indicadores que facilitan el clima de negocios en un país. Ahora, Perú se ubica en el sexto lugar de América Latina, detrás de Brasil, México, Chile, Colombia y Costa Rica, cuando en el informe anterior ocupaba el tercer lugar.

Tareas pendientes

Para el exministro de Economía Alonso Segura la posición de Perú frente al ranking supone la ausencia de un plan nacional de competitividad debidamente encaminado.

"En 2008 se lanzó un plan de competitividad que luego ha tenido modificaciones. Luego hubo un quiebre, cuando le cambiaron el nombre a Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, pero en la práctica nadie se hizo cargo y todavía no se ha enrumbado, y creo que eso explica que tengamos estos retrocesos", aseveró.

Según el informe del BM, el indicador con menor puntaje para Perú fue el pago de impuestos. Para el organismo multilateral, en nuestro país toma más de 30 semanas completar una auditoría de impuestos de sociedades, frente a las 22 semanas en otros países de la región.

Sobre este punto, Segura recordó que a finales del 2014 se realizó una fuerte inversión para la transformación de pagos digitales en la Sunat, que facilitaba el pago de impuestos, no obstante, recién este año se ha puesto en marcha. "Esperemos que el puntaje mejore en el siguiente informe", añadió.

Segura también opinó sobre la nueva propuesta de competitividad que tiene el actual gobierno, que está camino a aprobarse. "Creo que el Plan del gobierno y las mesas ejecutivas -como la agroindustrial, turismo, energética, y otros-, tienen que ir por carriles separados. Una cosa es la agenda que quieren relanzar, y lo otro son las mesas que sí están funcionando y tienen resultados, no las deben contaminar, porque la agenda recién se va a poner en práctica", apuntó.

El estudio Doing Business 2019 también revela cuáles son los otros indicadores donde a Perú le fue mal, entre ellos figuran los pago de propiedades y el comercio transfronterizo, en este último nuestro país ocupa el puesto 110 en el mundo.

Avances

A pesar de la caída, el BM destacó dos reformas aprobadas en el país para mejorar la apertura de un negocio y la obtención de permisos de construcción, dos de las once áreas que cubre el informe Doing Business 2019 ("Haciendo negocios 2019").

"El Perú facilitó la apertura de negocios al reducir los tiempos necesarios para obtener tanto la licencia municipal como para procesar la inspección técnica de seguridad de edificaciones por parte del consejo distrital", resalta el estudio del Banco Mundial.

Al respecto, precisó que ahora toma 24,5 días iniciar un negocio en el Perú, y cuesta alrededor del 10% del ingreso per cápita, que son indicadores mucho mejores que el promedio de 28,5 días y 38% del ingreso per cápita en América Latina y el Caribe, indicaron.

El informe Doing Business 2019 también señala que el Perú fortaleció el control de calidad en la construcción imponiendo requisitos de calificación más estrictos para profesionales a cargo de las inspecciones técnicas.

"El Perú tiene un buen desempeño en esta área, con un puntaje de 13 sobre 15 en el índice de control de calidad de la construcción. Una buena normativa para la construcción ayuda a proteger al público de prácticas de construcción defectuosas".

Asimismo, obtener todos los permisos y autorizaciones necesarias para construir un depósito "en el Perú cuesta apenas 1,2% del valor del mismo, que es menor al promedio regional de 3,2%", dice el BM.

Las otras áreas donde nuestro país tiene un buen desempeño incluyen el registro de la propiedad, la obtención de crédito y la protección de inversores minoritarios.

Sobre este punto, el Perú tiene el mejor desempeño de América Latina y el Caribe: toma apenas 7,5 días para que una empresa transfiera el título de propiedad, comparado con un promedio de 63 días para la región.

“En la última década, el Perú logró algunos avances en varias áreas claves de su regulación de negocios. Sin embargo, aún queda mucho por hacer y anticipamos un esfuerzo de reforma más dinámico en los próximos años”, dijo el gerente del Programa en la Unidad Doing Business, Santiago Croci Downes.

Cabe precisar que en términos relativos, el Perú ocupa el puesto 68 en la clasificación mundial, pero en términos absolutos, mejoró de 68,3 a 68,8 en este último año, recortando su distancia.❧

Datos

En el caso de Sudamérica, Chile quedó en el puesto 56 del ranking, mientras que Colombia en la ubicación 65. Brasil en el 109 y Argentina en el 119 con 58,8 puntos.

Cabe señalar que el informe Doing Business proporciona una medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial.

Obtención de crédito y la protección de inversores