AFP: Gobiernos subnacionales retuvieron 38 millones de soles en aportes previsionales

Alrededor de 38 millones de soles han dejado de pagar, entre el 2015 y el 2018, un total de 21 entidades regionales y 44 municipalidades provinciales y distritales de la región Lima, correspondiente a los aportes previsionales de sus trabajadores, los cuales debieron dirigirse a sus respectivos fondos de jubilación en una AFP.

De todas las entidades regionales, la que ha generado una mayor deuda es la Región Lima con un total de 1,18 millones de soles por aportes no depositados al fondos de pensiones de sus trabajadores. Asimismo, la mayoría de entidades deudoras son sus direcciones de educación, con lo que los más perjudicados son profesores y personal administrativo.

De todos los gobiernos locales, los que adeudan más de un millón de soles, tomando en cuenta sus deudas cierta y presunta, por aportes de los trabajadores a sus respectivas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son las municipalidades de Rímac con 9,1 millones de soles, San Juan de Lurigancho con 5,7 millones de soles, San Miguel con 4,3 millones de soles, Carabayllo con 2,6 millones de soles, Magdalena del Mar con 1,8 millones de soles, Provincial de Lima con 1,6 millones de soles y Barranca con 1,1 millones de soles.

La presidenta de la asociación de AFP, Giovanna Prialé, señaló que cada vez hay un menor cumplimiento de pago de las entidades estatales (regionales y locales) con su deuda acogida al REPRO-AFP, y que además, del 2015 hasta la fecha, vienen generando nuevas deudas previsionales; lo cual es inconcebible.

“A este paso, se tendrá que hacer una actualización del REPRO para que los trabajadores de este último periodo municipal y regional no se vean perjudicados con sus ahorros previsionales, ya que hay gente que no solo vería afectada su pensión, si no que habría miles de afiliados que en este momento han perdido la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia por el incumplimiento de sus empleadores”, enfatizó Prialé.