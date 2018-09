Carlos Herrera Descalzi: “Ley de Hidrocarburos debe ser más favorable para el Estado”

La carencia de una política energética en el país llevó al límite de que hoy se busca modificar la Ley de Hidrocarburos, en la que el Estado debería tener mayores beneficios y no al revés, dice el destacado ingeniero Carlos Herrera. Otro aspecto central es quién debe conducir las negociaciones directas con las petroleras.

¿Cuál es su análisis del proyecto que busca modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos?

Veo como situación general un hecho: que nuestro sistema funcionaba en base a la explotación de petróleo en la selva y de la refinación en la costa, y ocurrieron los problemas que sabemos y lo mismo con el Oleoducto Norperuano. Las dificultades han sido mayores para explorar y la consecuencia es que no han venido empresas mayores sino aquellas sin capital para invertir. Ha pasado el tiempo y todo esto lleva a tratar de arreglar vía ley una situación que, más allá de leyes, es la situación de cómo se comporta el país. Las petroleras han tenido grandes trabas, por parte del Estado la agilidad y desde otro lado, la tensión en los aspectos sociales y ambientales. Por ello, en el proyecto de ley se busca darles más facilidades a las empresas, ese es el resumen del tema aunque se trata de dar siempre más facilidades de las necesarias.

Por ejemplo, la posibilidad de modificar las regalías para toda la producción, la incremental pero también la básica.

Eso en términos prácticos tiene un efecto, porque las regalías que se pactaron tiempo atrás en condiciones que, cuando aceptaron pagarlas, pensaron que iban a ocurrir cosas diferentes. La regalía es la fracción que se lleva el Estado y en muchos casos la explotación del lote se pone al límite. Un caso interesante es lo que pasó con el ex-Lote 1-AB (hoy 192) que era originalmente de la Occidental y pasó a Pluspetrol. Es un lote con reservas interesantes, pero la empresa decidió no continuar a pesar de que tenía la experiencia, pero el costo de remediación era mayor y el rendimiento menor, y con más exigencias el lote llegó a su punto de quiebre. Allí viene el tema de las regalías.

¿La propuesta sería caso por caso o en términos generales?

Es un tema que debería poder ajustarse y creo que es válido que se pueda renegociar. En los últimos años el precio del petróleo subió aunque aún está por debajo de lo que estuvo en algún momento, pero el hecho es que en el Perú la producción declinó y hubo pocos emprendimientos. Así tenemos los contratos que no funcionan, y tienen que tener la capacidad de ajustar la regalía, tener la posibilidad de ajustar el balance económico.

¿No le parece polémico este aspecto?

Cuando revisé el proyecto tenía el mal sabor de algo que venía de la administración de Kuczynski, un hombre que específicamente en el sector hidrocarburos no le prestó servicios importantes al país, sino siempre para afuera. Sin embargo, me parece que la situación lo justifica.

Aunque no deja de ser una propuesta controversial.

Cambiar un contrato de petróleo es muy difícil por las condiciones sociales. En cambio, en el caso de la producción incremental, por ejemplo, si la producción se incrementa bajo la regalía, se negocia el aspecto económico. Por decir cualquier caso, el lote paga una regalía de 30% para una producción de 10 mil barriles por día, pero le dices que en lugar de producir 10 mil BPD, que produzca 20 mil BPD en los 20 años adicionales y la regalía se la bajas a 20%. Lo que hemos hecho a la larga es que funcione el promedio a cambio de aumentar la producción de petróleo. Ese es un buen esquema para manejar porque las empresas sí entienden que es difícil cambiar contratos y disminuir regalías porque van a tener fricciones.

¿Por qué premiar a empresas con contratos que no subieron la producción petrolera?

En suma, en el tema global lo que deberíamos ver es que cuando los recursos escasean son difíciles de extraer, entonces la participación que le toca al Estado va a tender a disminuir. Me parece que fue un error, no la ley sino el manejo de la política energética. La actividad petrolera necesita empresas grandes, empresas integradas, no empresas que no puedan invertir. Nosotros desarmamos a Petroperú y regalamos los lotes. Lo que estaba produciendo Petroperú no fue entregado a una gran empresa sino a empresas chicas cuyas características son de poco capital. El perfil de esas empresas es sacar lo que hay, muy difícil que inviertan en ampliar las reservas o en explorar realmente. La consecuencia de eso es que la producción se vino abajo. No existe política en materia energética.

Para los intereses del país, ¿no sería mejor ir por las licitaciones públicas que por la negociación directa?

En general debería ser preferible la licitación, es más limpia. Para el país es importante la apariencia de las cosas después de lo que hemos visto con los destapes de corrupción, aunque hay casos en los que la licitación se torna un proceso largo y penoso. Un aspecto central es la capacidad de negociar directamente los contratos, eso es fundamental para captar inversiones pese a que a la larga no hubo los resultados que uno quisiese. El tema es que allí depende de la persona y los circuitos que tenga en la cabeza. Un Perupetro cuya cabeza sea Aurelio Ochoa puede negociar directamente. Un Perupetro del perfil contrario a Ochoa es un peligro como en la época del faenón. Esos son los problemas realmente, el administrador, la persona a la cabeza de la empresa con las facultades y las características que tiene hoy el país. No es mucha la gente en la que uno podría confiar eso y es una pena tener que decirlo así.

¿Por dónde considera que debería pasar una actualización de la Ley de Hidrocarburos?

Estamos hablando de una ley que data del año 1992 y que ya era bastante generosa, pero tuvo que ser aplicada en una época cuando la soga estaba en el cuello. Pasados los primeros años, esa ley resultaba aparentemente generosa, tanto es así que se modificó en el caso del gas y se sacó una ley diferente por Camisea. Con un país diferente a cuando se dio la primera Ley de Hidrocarburos, hoy la nueva ley debería ser más favorable para el Estado que en los noventa.