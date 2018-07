“Hay que ver qué otras alternativas ofrece el mercado del GLP”

Los incrementos en el precio del balón de gas durante los últimos días nos llevaron a hablar con el supervisor del sector, quien afirma que los consumidores deben buscar múltiples alternativas para la compra de este energético. Asegura que se revisará la metodología de cálculo de los precios de referencia.

Se advierten incrementos en el precio del balón de gas en los últimos días. ¿Qué dice el Osinergmin?

El GLP no es un producto controlado. Hay un mercado libre para ello, un mercado competitivo, entonces son aspectos de mercado.

¿Qué pueden hacer los consumidores?

Tienes la herramienta Facilito para hacer el comparativo y buscar. Al ser un mercado competitivo habrá quienes lo suben y otros que no. Tienes una gama alta de precios en la oferta para poder conseguir el GLP a precios distintos. No es que siempre lo van a subir o todos los oferentes. No es una regla general y lo que buscamos nosotros es reducir asimetrías en la información, que es lo que sí está al alcance de nuestras posibilidades como organismo supervisor para que los ciudadanos conozcan mejor qué cosa hay, en qué condiciones está este combustible y puedan acceder al que sea más apropiado para sus bolsillos.

Las amas de casa por lo general llaman a un mismo “casero”. ¿Qué decirles a ellas?

Tienes una cadena de distribución y siempre hay que ver qué otras alternativas te ofrece el mercado. La persona no tiene que pensar que el único lugar en el que va a adquirir es este punto donde ha venido comprando, sino que tenga alternativas.

¿Cómo explicar las alzas al consumidor final para un combustible que se amortigua con el Fondo de Estabilización?

Se amortigua sí, pero la comercialización tiene varias cadenas desde el envasado, la distribución, hasta la venta en el punto final al público. Eso tiene una serie de eslabones y hay diversos agentes compitiendo en el mercado. Los costos de todos estos agentes, al competir entre sí, no necesariamente van a ser iguales. Entendemos que este es un producto importante para la economía doméstica, pero tienes esta variación porque cada agente tiene sus propios costos involucrados en participar en este negocio. El consumidor, evidentemente, tendrá que elegir a aquel que le genere mayor beneficio a su economía.

Finalmente, ¿cuál es la recomendación del Osinergmin a los consumidores?

Que compren dentro de las ofertas que hay en su localidad. Nosotros proporcionamos herramientas para que el ciudadano tenga la información y elija mejor. De repente sería más difícil si la persona tuviera que salir a ciegas a buscar. Con esta herramienta (Facilito) nosotros reducimos esa asimetría que pueda haber y acercamos la posibilidad de conocer locales y comparar precios. Eso es una ventaja importante para la persona. Les hace reducir mucho el tiempo o el costo de tener que buscar estas opciones de venta del GLP.

El Osinergmin no fija precios, pero los precios de referencia son tomados por los mayoristas y en adelante asumidos por la cadena.

En el tema de combustibles, el rol del Osinergmin es brindar información a la ciudadanía aparte de estos precios de referencia y nos aseguramos de que aquello que se reporta y que tiene que ser reflejado en la herramienta Facilito, que se actualiza constantemente, coincida con el precio que se está ofreciendo en el mercado. Nuestra competencia no es establecer un precio máximo, porque no es un mercado regulado, es un mercado competitivo.

Varios agentes del mercado indican que debe revisarse la metodología de cálculo de los precios de referencia por estar desfasada.

Efectivamente hemos escuchado la preocupación de los agentes, y hemos hecho una propuesta que está en evaluación en el Ministerio de Energía y Minas.

¿Qué haría esa norma?

Hace un comparativo de qué componentes se han mantenido, cuáles han variado en todo lo que implica la importación y producción del combustible para tener aquellos que sí se deben considerar hasta el momento que entra al puerto peruano ese producto respecto de aquellos otros aspectos que han quedado desfasados o que no se condicen con la realidad. Eso haría una mayor precisión a ese valor referencial que se toma para poder informarlo al mercado en cada oportunidad que corresponda.❧