Estos son los países latinoamericanos con menor tasa de desempleo

Por increíble que parezca, Guatemala es el país con la menor tasa desempleo de América Latina. Sus índices son inferiores, incluso a la de Estados Unidos; sin embargo, este fenómeno puede ser un indicador de que hay distorsiones en la economía.

Verónica Alaimo, especialista de la división de mercados laborales del Banco de Interamericano de Desarrollo (BID), afirmó a la BBC que una tasa baja de desempleo es señal de que existe un gran mercado laboral informal o que muchos potenciales trabajadores, simplemente dejaron de buscar trabajo.

“Si hay personas desalentadas que se cansaron de buscar empleo y ya no lo hacen más, estos ciudadanos se califican como inactivos y no entran en el cómputo de desempleo. Eso esto no es bueno”, explicó la especialista.

Guatemala reporta un índice de desempleo de 2,2%, mientras que el de Norteamérica es actualmente de 3,8%. Por su parte, México, pese a tener los indicadores más bajos en una década, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tiene, en paralelo, un sector informal de 56,9%.

En el caso de Bolivia, es el país que más ha crecido en América del Sur, con un promedio de 5% en la última década. Eso le ha permitido mantener un cierto nivel de estabilidad económica con un impacto positivo en la generación de empleos.