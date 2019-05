Madres solteras por elección

La ingeniera civil, a quien llamaremos Sofía Mendoza, mira en su tablet un video sobre el desarrollo de un embrión en el útero materno. Tiene seis semanas de embarazo, y solo ella y su hermana mayor lo saben. Todavía no les cuenta a sus padres pues son personas de casi ochenta años y no lo entenderían. Sofía lleva en su vientre un "niño probeta", uno que fue concebido en el laboratorio de una clínica, fruto de la unión de un óvulo suyo y un espermatozoide comprado en un banco de semen.

Sus padres piensan que el progenitor del niño es el enamorado de Sofía, pero no es así. En enero último, esta mujer de 40 años y dueña de una empresa constructora, tomó la decisión unilateral de ser madre. Ante la negativa de su pareja, que no tenía en sus planes la paternidad, optó por la fecundación in vitro para concebir sola a su hijo. Bueno, no tan sola, con ayuda de la ciencia.

"Yo decidí tomar el riesgo por mi cuenta, finalmente es mi cuerpo y mi vida" –dice Sofía quien, tras un breve rompimiento, ha retomado la relación con su ex. Ahora ella está embarazada de un desconocido a quien eligió llenando una ficha con sus características (altura, color de ojos y cabello, instrucción académica).

Su pareja aún lo está asimilando. "Tener un hijo era mi objetivo. Si él no quiso en su momento, ¿qué hago? Yo no tenía tiempo para esperarlo. Tampoco hemos hablado si llevará su apellido. Eso no me preocupa".

Sofía tomó esta decisión porque a los 38 años fue diagnosticada de endometriosis, un crecimiento anormal de las paredes de la matriz que ponía en riesgo su fertilidad. A sugerencia de su ginecólogo, optó por congelar sus óvulos. Es decir, los criopreservó en tanques de nitrógeno líquido a temperaturas bajísimas para ponerlos a salvo. Su edad era también un factor que jugaba en contra. Con casi cuarenta, la calidad de sus gametos disminuía.

Posteriormente, y tras un riguroso tratamiento médico, Sofía decidió que era el momento de gestar a su hijo con o sin pareja. Y así lo hizo.

A las mujeres que planifican ser madres en solitario y que recurren a técnicas de reproducción asistida, la comunidad científica las llama madres solteras por elección (MSPE).

"Son mujeres que están en el límite de la edad fértil y no tienen pareja; o muy jóvenes que programan formar una familia sin un hombre; o que tienen una condición clínica y siguen un tratamiento para no perderse la experiencia", explica el ginecólogo de la clínica Anglo Americana, Eduardo Menajosvki.

En Perú, este nuevo modelo de maternidad crece. El 2018, la clínica Concebir atendió a 150 mujeres que decidieron ser madres solas por decisión propia, mientras que el 2014 solo fueron diez.

Papá elegido de catálogo

La figura de la madre soltera no es una novedad en el país, según el Instituto Nacional de Estadística hay casi un millón de mujeres en esta condición. Son aquellas que quedan en cinta por accidente y deciden continuar el embarazo sin el padre, o que fueron abandonadas por sus esposos o se separaron de ellos y asumen solas la crianza.

Las MSPE se diferencian por que la mujer tiene deseos profundos de vivir la maternidad y no quiere comprometer a ningún hombre.

"No quería complicar la vida de nadie, por eso no pedí ayuda a un amigo o conocido, y [el tratamiento] tampoco cuesta tan caro, es lo que puedes gastar en un viaje", afirma "Emilia Sánchez" (43), quien hace seis meses y medio recibió un correo de su clínica confirmando que su bebé, aún un conjunto microscópico de células, estaba sano y que su embarazo era exitoso.

Ella es una administradora de empresas que al cumplir los 37 años había acumulado varios logros: tenía una maestría, había viajado al exterior, ganaba un buen sueldo y tenía dos departamentos a su nombre.

"En realidad me sentía incompleta. Después de salir con varios hombres, llegué a la conclusión que no era necesario encontrar la pareja perfecta para formar una familia", cuenta.

Entonces buscó opciones. Visitó clínicas de fertilidad donde le explicaron las alternativas para concebir a su hijo: o por inseminación, que consiste en introducir el semen en el útero de la mujer cuando está ovulando; o por fertilización in vitro, procedimiento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide en un laboratorio, dando como resultado un embrión que se introduce en el útero con la esperanza de que se implante y se desarrolle.

Antes de esto -le dijeron- tendría que elegir las características del donante de semen y comprar la muestra de un banco por 300 dólares. "Elegí a alguien que haya ido a la universidad, eso prueba que tiene inteligencia promedia ¿no?", comenta Emilia.

Esta mujer asegura, además, que pagó 10 mil dólares por la fecundación artificial a la que se sometió. "Hay gente machista a la que todo esto le puede chocar porque, finalmente, tú como mujer independiente solo tienes que comprar el semen y estás completa", dice. El hijo de Emilia nacerá en julio próximo. Ya eligió el nombre y no lo tuvo que discutir con nadie.

Hablarles de su origen

Además del deseo genuino de ser madre y de tener solvencia económica, otro rasgo de las MSPE es que cuentan con el soporte de la familia para la crianza de sus hijos. Es el caso de "Carmen Rojas", una ejecutiva de 51 años, que congeló sus óvulos a los 38 y a los 45 se decidió por la maternidad en solitario y concibió a "Daniela", que hoy tiene cinco.

Su madre y su hermano la apoyan en el cuidado de la niña.

Carmen no revela su nombre real porque teme la reacción de las mamás del colegio: "A mí me importa un pito, pero no soportaría que las otras niñas le digan a Daniela: tú no tienes papá, tu mamá fue y te compró en un banco", dice sin rodeos. Prefiere ser ella la que vaya explicándole su origen a su hija.

La psicóloga le ha aconsejado decirle que existen familias diversas, que no todas están compuestos por mamá, papá e hijos; y que le explique en forma de cuento que sí tiene un papá, que él fue a una clínica y dejó una semilla que luego fue introducida en el vientre de mamá.

Carmen se preocupa por el bienestar de su niña porque, en una sociedad como la peruana, la fecundación asistida y este nuevo tipo de maternidad es todavía un tabú. A ella misma le negaron la matrícula de su hija en tres colegios porque era madre soltera.

Tampoco se crea que las MSPE tienen todo bajo control. Carmen está preocupada porque Daniela no sabe defenderse de los otros niños: "Yo soy una mujer fuerte, pero dicen que los niños aprenden del padre la fuerza y el empoderamiento, cuando me lo dijo la psicóloga casi lloro", confiesa, vestida de traje, y agrega que se ha creado una cuenta en Tinder para encontrar a un hombre que pueda ser la imagen paterna de su hija.

Ninguna maternidad es perfecta, la de las "solo mother" como las llaman en Estados Unidos, tampoco la es. Lo cierto es que hoy la ciencia abre un abanico de posibilidades para las mujeres.

Sofía, con quien empezamos este reportaje, aún está en la fase inicial y más riesgosa de su embarazo.

¿Por qué no adoptó?, le preguntamos. "Quería vivir todo, las náuseas, el dolor de cabeza, dicen que eso te conecta más con tu hijo", responde.