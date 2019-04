La autoinmolación y los días santos

#AlanGarcía. En mayo de 2012, el expresidente Alan García respondía a la primera de las dos entrevistas que concedería en esta década a Domingo. Sin duda, eran tiempos más relajados para el líder aprista. Había dejado el poder y se dedicaba a escribir libros y a dar conferencias fuera del país. Nada hacía sospechar que el rastro de una de esas disertaciones, ofrecida en Brasil, despertaría las sospechas del equipo especial del Ministerio Público que investiga los vínculos de la empresa Odebrecht con los actores políticos más importantes del país. Pero eso ocurriría después. En 2012, García era otro. Decía que no le interesaba el poder, aunque se reconocía como un político a tiempo completo. "Los políticos actuamos con el pensamiento y eso termina con la muerte. Como decía Fernando Belaúnde, nosotros no pasamos al retiro como los militares. El político no tiene derecho a la jubilación", le respondió al reportero Óscar Miranda en esa ocasión. Tres años después, en abril de 2015, la cosa era más apremiante para García. Estaba a punto de empezar una nueva aventura electoral (en 2016, junto al PPC, en la que quedó en quinto lugar, con el 5,83% del total de votos válidos) y el diálogo con este suplemento fue más áspero. Cuando se le preguntó por los presuntos vínculos de su exsecretario Luis Nava con Odebrecht, respondió: "Él saldrá sin mancha de esas investigaciones". También habló de su intención de escribir un libro de memorias. "No me gustaría terminar mi vida sin explicarla", afirmó aquella vez. García se quitó la vida sin publicar la historia de su vida y sin disipar las sospechas alrededor de su figura. El cerco judicial que le tendieron los fiscales que investigan el caso Odebrecht-Lava Jato estaba casi cerrado y Luis Nava era pieza clave en esa trama. Cercado como estaba, prefirió partir y pasar a la historia no como un mártir, sino como una incógnita.

#SemanaSanta. La Semana Santa termina con un sordo enfrentamiento entre la Conferencia Episcopal y un sector conservador de la jerarquía católica cercano al Sodalicio. La última movida en esta pugna la dio el obispo de Caravelí (Arequipa), Reinaldo Nann, quien cuestionó al arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, por la denuncia que interpuso contra los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, que han investigado los abusos cometidos por los fundadores del Sodalicio contra menores de edad. Todo esto es público. En época de días santos, el catolicismo peruano no aprende a llevar la procesión por dentro.