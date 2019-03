Ellas se arrebatan

Brillo donde quiera que me pare / siempre brillo / Y nunca brillo solo / siempre brillo con los míos / El trago, la hoka, la corta, yo brillo / La tenis, cadena, la gucci. Brillo, Young Eiby.

Dinero, sexo y lujos. La vida en un videoclip de trap es eso, hombres tomando whisky caro, vistiendo de lo más trendy, armados y con tatuajes, y si es posible, mujeres semidesnudas enmarcando la escena. Es el leitmotiv de la mayoría de los representantes de este género que viene de la calle y que, a decir de sus seguidores, calca en sus letras las vivencias del barrio o los sueños superlativos de sus creadores que viven la movie (la vida) como winners (ganadores), dominándolo todo y a todo dar como el trapero peruano Young Eiby.

En este género de nicho, que es boom entre los millennials (los nacidos a finales del siglo XX), y que tiene como cabezas visibles a Bad Bunny y Anuel, predominan numéricamente los hombres y las letras sexistas se producen a granel o, a decir verdad, se reproducen en YouTube hasta volverse virales. Para muestra Gucci Gang, el videoclip de Lil Pump está por llegar al billón de visualizaciones.

Pero en los últimos años, más mujeres están creando líricas en este ritmo, que es una versión melódica del rap con una paleta de sonidos propios.

Soy la reina jaque mate / siempre gano nunca empato / quiero dólares, euros y yenes / antes del sexo siempre prefiero los papeles.

Esta letra es autoría de la peruana Malú Vuitton, Malucci, y es el ejemplo más notorio de cómo se presentan algunas chicas en la escena: ellas también quieren lucir ropa de marca, jactarse de sus lujos, ser las que mandan y las que -como los hombres- pueden tener sexo con uno, dos o tres, o con quien tenga más dinero. Están repitiendo con crudeza la fórmula de sus colegas varones.

–Creo que nosotras podemos hacer lo mismo, y exponer a un hombre como un objeto sexual –dice Nadine Sánchez (22) sosteniendo lo que dice Malucci en sus canciones, así como las estadounidenses emblemáticas Becky G o Cardi B.

Nadine, a secas, es su nombre artístico, y con look recién estrenado de jeans rasgados y lentes espejo está dando sus primeros pasos en la movida del trap femenino que tiene pocas exponentes en el país.

Ella, que hasta hace poco cantaba soul y reggae en La Rosa Náutica, no se araña por el trap agresivo de sus pares varones, y defiende la libertad creativa y el estilo de vida de sus intérpretes.

–Malú es stripper en Los Ángeles y lo hace por que le gusta. Y [en sus videoclips] tiene esa actitud y le encanta, y le va bien.

Pero hay otras cantantes que han migrado a este género como Ysabel Correa, Ysabel Omega, y Anaís Quispe, La Torita, que vienen del reggae y el hip hop, respectivamente, y que no piensan tan parecido.

El beat sobre la letra

Ysabel (37) tiene más de diez años como cantante de reggae, ha grabado seis discos y decidió subirse al tren del trap porque además de ser el género más consumido por los jóvenes de hoy –tanto así que está desplazando al reguetón–, cantarlo es su sueño desde que era una adolescente.

En los noventa, el trap empezaba a despuntar en los Estados Unidos. Aparecido en los bajos fondos de Atlanta, el vocablo significa ‘lugar donde se vende droga’, y era el marco musical para contar las historias truculentas que se vivían en el extrarradio.

–Relataba lo que pasaba en los suburbios, era un reflejo de la forma de vida, si había drogas, si habían armas, lo contaban en rimas. Pero más allá de sus letras, lo que yo valoré cuando escuché trap fue el sonido, el beat, que te hace sentir poderosa, fuerte –dice Ysabel, quien destaca por sus trenzas rastafari y vestido largo. Su estética no encaja con el look dominante de las chicas trap, que van de sporty chic o con poca ropa si es el caso, pero su videoclip Candela Remix, a trío con La Sky Sapiens y La Prinz, tiene ya miles de visualizaciones en YouTube.

Desde un punto de vista ético y moral, Ysabel dice que se distancia de los temas que vulneran a las mujeres, incluso se reconoce como participante recurrente en actividades feministas:

–A mí me gustan mucho las canciones que tienen que ver con lo que pasa en las calles, o que narran el abuso de la policía, la corrupción, la discriminación, no concuerdo con esos que hablan de tener tres, cuatro, cinco chicas –afirma.

A su lado está La Torita, Anaís Quispe (29), rapera de San Juan de Miraflores y con fama ganada en la escena. Se considera defensora del autocultivo de cannabis, la despenalización del aborto y el derecho de las mujeres.

–El trap no tiene que hablar solo de putas, de sexo y de trago. Hay gente que le pone un toque más filin, yo en mis letras rescato el lado más amoroso. En Es una bella hablo de cómo vivo en mi cuadra y de esta sabrosura que tengo a la hora de cantar.

Parece que el beat del trap se adapta a todo tipo de verso. En España, donde la movida femenina es fuerte, ya hablan hasta de un trap que, a su manera, empodera a las mujeres como estas letras de Bad Gyal:

Si yo te doy mi culo es porque te lo quiero dar / soy independiente, yo tengo trabajo / esta noche vamos a culear.

Y en Perú, la huamanguina Renata Flores en su trap cantado en quechua dice:

Mírame, ahora soy más fuerte / mírame, ya no tengo miedo/ mírame, ahora tengo esperanza.

Ysabel Omega insiste:

–Yo pecheo por el sonido del trap que no tiene que estar supeditado a cierto contenido, yo en mi canción canto de la gente maletera, por ejemplo, de los que son doble cara.

Mundo de hombres

Pero para que una cantante sobreviva en el trap o en cualquier escena musical, dice Ysabel Omega, se requiere de ciertas estrategias:

–Debes tener el mismo nivel de agresividad de los hombres para imponer lo que quieres hacer.

Con La Torita pasó algo parecido, su apariencia, dice, no es imponente y muchas veces se ha sentido subestimada por los organizadores de los conciertos:

–La gente no confiaba en que en este cuerpo pequeño y de piel oscura viviera esta voz prodigiosa. Me decían sorprendidos: "¡Wow, Torita, no te imaginaba así!", cuenta Anaís.

Ysabel Omega ha estado en múltiples giras como cantante de reggae, en un festival se enteró que la participación de mujeres en ese género a nivel mundial no llegaba a pasar del 10%.

El trap no es la excepción, la escena local está dominada aún por hombres. El pasado fin de semana, por ejemplo, la productora Blackstar lanzó un festival trapero que tuvo como única invitada a la cantante Doña Dinero. Fueron seis las voces masculinas.

–La esencia del trap es que tú seas el ganador, que tengas las mejores mujeres, los mejores wiros, y si eres mujer, igual, los mejores vestidos, bastante plata y a todos los chicos a tus pies. Vemos a hombres y mujeres como iguales, dice Yván Alegría, representante de varias figuras del trap local.

Nadine, por su parte, dice no sentirse incómoda en un medio de hombres, pues ella se siente "un broder más":

–No quiero sonar machista, pero siento que a veces entre nosotras no nos apoyamos, y ellos son más sinceros.

¿Ustedes qué creen?