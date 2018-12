Año Nuevo: La juerga puede ser fatal

El papá estaba vivo. Apenas vivo. La mamá, en el lugar del copiloto, muerta, al igual que la abuela y los dos niños, en el asiento posterior. En el último instante antes de que su auto fuera embestido salvajemente por una camioneta, la anciana trató de proteger al bebé que tenía en su regazo. Todo el amor del mundo reunido en sus brazos no pudo salvarlo. El impacto fue brutal. Cuando la médica cirujana Isis Ramos (37) se acercó a auxiliar a la única víctima a la que todavía podía salvar, el hombre, consciente del horror que había llegado a su vida, solo le pidió que lo dejara morir.

El chofer de la camioneta, mientras tanto, dando tumbos de aquí para allá, sentándose tontamente en la pista, sonriendo, ebrio en cada rincón de su cuerpo, no era consciente en absoluto de la destrucción que había causado.

Ocurrió una madrugada hace dos o tres años, Isis no lo recuerda bien, a la altura del Paradero Puente Azul, en la Vía de Evitamiento, en Santa Anita. Una madrugada de Año Nuevo, cuando los hombres y mujeres de bien salen a celebrar con los suyos la promesa de un año increíble, y unos cuantos de ellos deciden llevar sus autos, beber, seguir bebiendo, y conducir de regreso a sus casas. Pensando que nada ocurrirá. Porque a ellos nunca les ocurren estas cosas.

–Todos pensamos "a mí no me va a pasar" –dice Isis. –Vemos noticias todos los días, hasta de personas cercanas, pero pensamos "no me va a pasar". Y eso no es cierto. Nos puede pasar a cualquiera. Si eres imprudente una vez, dos veces, varias veces, ten la seguridad de que en algún momento te va a pasar.

Isis es actualmente coordinadora de Atención Pre-Hospitalaria del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencias y Emergencias (SAMU), pero ha pasado los últimos seis años montada en una ambulancia, atendiendo emergencias de todo tipo, con frecuencia accidentes de tránsito causados por el consumo de alcohol.

Como ella, muchos de los profesionales de la salud del SAMU tienen infinidad de historias de borrachos que desafiaron a su suerte y terminaron fuera de las pistas, estrellados, volteados, muertos ellos o, peor aún, muertas otras personas o, peor aún, muertos sus seres queridos.

En lo que va de este 2018 que ya termina, el SAMU ha atendido más de 96 mil emergencias en Lima y Callao. Se calcula que unas 12 mil fueron accidentes de tránsito.

–Por estas fechas, las emergencias aumentan un 30%– dice Isis. –Hay más incendios, más intoxicaciones y, claro, más accidentes en las pistas.

Cifras parecidas maneja el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). Ellos calculan que las emergencias aumentan un 40% en las semanas de la Navidad y, sobre todo, el Año Nuevo. Los pirotécnicos que van a parar al techo de esteras de una casa. Una cena demasiado copiosa que provoca un infarto. Y las cervezas, whiskies, piscos, a veces mezclado con drogas o con energizantes, que te dan esa sensación de que nada te va a pasar, pero, al mismo tiempo, afectan tus sentidos provocando las condiciones para que algo terrible te pase.

Lo que pasa en tu cuerpo

–Cuando tomamos unos tragos de más, uno se transforma– dice el neurólogo Danilo Sánchez, del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN). –Nuestro autocontrol se libera y nos creemos personas con mayores capacidades. Por eso, cuando una persona coge su carro en estado de embriaguez, piensa que está manejando bien, que puede ir a gran velocidad, que el resto de autos están yendo demasiado lento.

Lo que viene a continuación, agrega, es que nuestros reflejos se hacen más lentos, esos reflejos que son tan importantes a la hora de conducir. Nuestras percepciones se alteran, no medimos bien las distancias. Y, por si fuera poco, viene la somnolencia. Una combinación que suele terminar con un vehículo despistado y un conductor atrapado entre fierros retorcidos.

Un escenario como el que vio el bombero Daniel Cabezas (41), capitán de la Estación Lima 04, hace algunos años. Cuando llegó aquella vez a la Curva de la Muerte de la Vía Expresa de Javier Prado, el chofer ya había muerto, pero, a su lado, su esposa estaba viva. Embarazada. Las botellas de alcohol que él había consumido estaban todavía en la parte trasera de la camioneta. Daniel cuenta que hubo que sacar a la mujer con mucho cuidado.

–La criatura aún no había llegado al mundo y ya no tenía padre –dice, con gesto amargo.

En la Compañía 04 abundan esas historias de choferes alcoholizados que tiñeron las pistas de sangre. Historias de muchachos que volvían de juerguear y terminaron con el carro destruido. El bombero Markristian Madariaga (24) atendió a inicios de año un accidente de madrugada en la Avenida Arequipa. Un chico y una chica se conocieron en una discoteca de Lince, salieron bebidos y partieron a toda velocidad en el auto de él. Unas cuadras más allá, chocaron con un taxi. La chica quedó aprisionada por el tablero. El chico huyó, sin que le importara dejarla a ella malherida y a su vehículo estrellado.

–Para un padre de familia es feo que después de haber protegido tanto a sus hijos, ocurra una tragedia por algo tan tonto– dice Daniel Cabezas. –Es feo cuando el médico sale de emergencia a comunicarle que su hijo está muerto, o que está en coma y que no saben cuándo va a despertar.

Según el médico Joel Collazos, coordinador de la Estrategia de Seguridad Vial del Ministerio de Salud (Minsa), el consumo de alcohol es la tercera causa de accidentes de tránsito en el país, después de la imprudencia del conductor y del exceso de velocidad.

Durante el 2017, el Minsa registró 6,769 choques, atropellos, despistes, volcaduras y otros incidentes de este tipo debido a que un hombre o una mujer se subieron a su vehículo pensando que el alcohol que habían bebido momentos antes no iba a traerles consecuencias durante su camino.

Collazos cree que todas las municipalidades distritales deberían prohibir la venta de licor después de las 11 de la noche, como lo hacen actualmente solo unas pocas. Además, que se debería restringir el expendio de estas bebidas en los grifos, ya que resulta por lo menos paradójico que se abastezca de combustible el vehículo de un conductor y, al mismo tiempo, se le venda una sustancia que afectará su capacidad de conducción.

Mientras, a aquellos que celebrarán la llegada del Año Nuevo entre bebidas y baile, les aconseja que dejen sus vehículos. El bombero Daniel Cabezas les sugiere a los que se van a los balnearios del Sur que se queden a dormir allá. La médica Isis Ramos les pide que reflexionen un momento.

–Recuerda que no es solo tu vida. Si manejas en estado de ebriedad, te llevarás la vida de inocentes que nunca pensaron en cruzarse con una persona irresponsable como tú, una persona que nunca pensó que estas cosas le podían pasar.