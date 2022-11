Rodrigo Ureña explica por qué aceptó la propuesta de Universitario: “Es un reto personal”

El primer refuerzo extranjero de Universitario en el presente mercado de fichajes ya está aquí. Este lunes por la noche, el volante chileno Rodrigo Ureña llegó a nuestro país para sumarse al club crema, reto para el cual aseguró sentirse tranquilo, pero con mucha expectativa.

“Es un reto personal”, manifestó el mediocampista de 29 años acerca de sus razones para aceptar la oferta del cuadro crema. “Con una gran expectativa y mucha tranquilidad, vengo a hacer las cosas bien. Quiero empezar a hacer lo mejor posible por el equipo para que se dé la posibilidad de volver a ser campeones”, agregó.

Consultado acerca de su función en el campo, el ‘Pitbull’ prefirió no considerarse un volante goleador, sino más bien un jugador adaptable. “Soy volante mixto, (pero) intento cubrir ambas facetas. Donde me sienta mejor en el campo, me voy a ir ubicando”, agregó.

Finalmente, se pronunció acerca de los saludos y buenos comentarios de los hinchas por su llegada. “Agradezco por las muestras de cariño que han tenido hacia mí. Espero poder hacerme un nombre en la institución y dejar el nombre del club lo más alto posible”, culminó.

Universitario: altas y bajas

A falta de la presentación oficial de Ureña, la ‘U’ lleva hasta el momento cuatro ‘jales’ confirmados para el 2023: José Rivera, Hugo Ancajima, Martín Pérez Guedes, José Luján. En cuanto a las bajas, ya son casi 10 los elementos del plantel 2022 que no seguirán: Hernán Novick, Nelinho Quina, Federico Alonso, Alberto Quintero, Gerson Barreto, Guillermo Larios, Rodrigo Vilca, Iván Santillán, Brayan Velarde.