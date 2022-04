Abogado de Universitario responde a Butrón: “El año aún no termina, como sí ocurrió con su carrera”

La goleada de Alianza Lima 4-1 ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental generó el comentario de diversos hinchas y personajes relacionados con el fútbol. Uno de ellos fue Leao Butrón, quien utilizó sus redes sociales para dejar un provocador mensaje a la afición crema.

“Cómo será grande Alianza que va al estadio de Gremco, da espectáculo, golea y encima ¡deja taquilla para la deuda! Arriba, Alianza, toda la vida”, escribió el exarquero blanquiazul en su cuenta de Twitter.

Tuit de Leao Butrón. Foto: Twitter

Este mensaje causó diversas reacciones y comentarios. Uno de estos fue el del abogado de Universitario, Franco Velazco, quien le recordó cómo fue su retiro del fútbol y el descenso del cuadro victoriano en el 2020.

“Recordarle al exarquero que su último partido y despedida profesional (no tuvo, ¿no?) fue perdiendo la categoría en una cancha y que su equipito no lo llamó siquiera para lavarle la cara al año siguiente; y que el año aún no termina, como sí ocurrió con su carrera. Y dale ‘U’”, tuiteó el asesor legal.

Tuit del abogado de Universitario. Foto: captura Twitter

Álvaro Gutiérrez dejó de ser DT de Universitario

Recordemos que, tras la contundente victoria de Alianza Lima sobre Universitario, el técnico Álvaro Gutiérrez fue cesado del conjunto merengue por mutuo acuerdo. El estratega uruguayo disputó 12 encuentros (dos por Copa Libertadores) y registró un saldo de 5 victorias, 1 empate y 6 derrotas.

Tras la salida del entrenador de 53 años, el cuadro crema informó que Jorge Araujo, DT de la reserva, asumirá la dirección técnica por el momento.