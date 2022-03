Rodrigo Vilca, tras debutar con Universitario: “Vengo mentalizado y maduro; ahora trabajaré”

Universitario de Deportes sumó un punto este sábado 12 de marzo al recibir a Cienciano por la jornada 6 de la Liga 1. El partido tuvo una atracción extra: el debut de Rodrigo Vilca, volante que llegó a tienda crema procedente del fútbol inglés.

El jugador que pasó por las filas de Newcastle United sub-23 y Doncaster no pudo ocultar su descontento al no concretarse el triunfo en el Estadio Monumental.

“(Me voy) con un sabor amargo. Todos quieren una victoria, yo también, por eso he ido por la victoria. Hay que seguir trabajando para ganar y darle también lo que se merece el público que nos viene a alentar siempre”, indicó el jugador de 23 años.

Al ser consultado por las indicaciones que le dio el técnico crema Álvaro Gutiérrez previo a su debut, esto fue lo que dijo: “Que no salga mucho, que me mantenga atrás. Me he acoplado”.

Rodrigo Vilca hizo hincapié en que su lugar en el campo es de ‘10′, pero hoy jugó por la izquierda. Si bien no fue su posición natural, indicó que lo puede hacer por el bien colectivo.