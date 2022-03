Pese a la derrota en la Libertadores, Piero Quispe se alza como la ‘esperanza’ de Universitario

Universitario de Deportes se fue eliminado, nuevamente, de la Copa Libertadores, donde mostró un pobre nivel de eficacia de cara al arco que no se suele ver cuando disputa la Liga 1 2022. A esto se le suman los errores defensivos evidenciados el último miércoles en el Estadio Nacional, algo en lo que Álvaro Gutiérrez deberá trabajar con urgencia, porque la base de un equipo campeón es su defensa.

A pesar de esto, uno de los valores positivos del conjunto crema fue Piero Quispe quien, a pesar de contar con 20 años y próximo a cumplir 21, es un juvenil en lo que a fútbol peruano respecta; sin embargo, ante Barcelona SC jugó una buena llave, en especial en el partido de vuelta y dejó muy buenas sensaciones en los de Odriozola.

El volante peruano no solo propuso juego y generó situaciones de gol, sino que recuperó muchos balones importantes. En otras palabras, fue el dueño del mediocampo merengue.

Hinchas cremas reconocen el desempeño de Quispe

Luego de este trago amargo, los hinchas de Universitario de Deportes se mostraron muy contentos y esperanzados con Piero Quispe. En una publicación de los de Odriozola, distintos usuarios dieron su opinión sobre el futbolista peruano y la mayoría fueron positivos, incluso fue comparado con ‘Pedri’ del FC Barcelona.

Álvaro Gutiérrez destaca trabajo de Quispe

A pesar de que al entrenador uruguayo no le gusta hablar de individualidades, resaltó a Piero Quispe en conferencia de prensa pospartido. “No me gusta decir quién fue el mejor o peor del partido, valoro lo colectivo sobre lo individual. Como he resaltado en diferentes ocasiones, Piero (Quispe) es un jugador de la casa, joven, que tiene la personalidad necesaria para jugar este tipo de partidos. Pide la pelota, no se esconde, entrega todo en tareas defensivas, más allá del físico que tiene ”, comentó.

Rainer Torres elogia a Piero Quispe

A través de su cuenta de Facebook, el actual panelista de A ras de cancha publicó: “Lo positivo es que si a alguien le quedaban dudas, Quispe se encargó de quitarlas. ¡Que buen jugador! ¡Denle la ‘6′! ”.

Desempeño de Quispe según Sofascore

La web de estadísticas lo calificó con 7.2 y fue el segundo mejor en Universitario detrás de Luis Urruti, quien obtuvo un 7.5. Además, tuvo un considerable 93% de precisión de pases y generó tres jugadas claras.

