Roberto Martínez sobre Paolo Maldonado: “Se está haciendo una reducción de personal”

Luego de la denuncia realizada por Paolo Maldonado a la todavía vigente administración de Universitario de Deportes (por despido intempestivo de su cargo), Roberto Martínez fue consultado al respecto por la mencionada acción.

El asesor de planificación deportiva del club de Ate sostuvo que aquella decisión está fuera de sus funciones, además que desconocía de lo que sucedió con el ex jugador merengue. Sin embargo, sostuvo que gracias a las consultas que realizó conoció que esto se dio debido a una reducción de personal.

“Primero hay que decir que yo no veo menores, esto es más un tema administrativo. Consulté sobre el tema porque muchos me preguntaban y me dijeron que desde hace un tiempo se está haciendo una reducción de personal para los que tienen locación de servicios y, además, reajustar sueldos con los que están en planilla, pero que no están haciendo trabajo presencial. Finanzas me dice que están haciendo eso. Con otros se reduce planilla o salidas y más con los que no hacen trabajo presencial. Recién está la sub-18 que es presencial, pero las demás categorías no. No estamos viendo nada de menores” , expresó Roberto Martínez a Líbero.

“No veo temas administrativos, pero me informaron que Paolo (Maldonado) tenía contrato hasta junio por locación de servicios y ya se venció su contrato. Se le comunicó e igual él fue a pasar las pruebas (para iniciar entrenamientos con la sub-18). Y hay varios casos así de profesores. Este tema estaba planificado con anterioridad, finanzas dice eso porque no hay ingresos”, añadió.

En cuanto a la información a tiempo a Paolo Maldonado, Martínez sorprendió al revelar que no mantiene contacto con su excompañero, además recalcó que esta determinación fue administrativa.

“Yo no me comunico con Paolo hace 20 años, no sé por qué me tendría que comunicar yo. Lo he visto dos veces desde que me retiré del fútbol. No tengo un contacto con él. No es un tema deportivo, es un tema administrativo y de menores. Hace un tiempo le pedimos un informe al director de menores, pero quedó netamente ahí. Nada más”, sentenció.

