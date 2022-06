Roberto Mosquera y su contundente respuesta sobre posible partida de Christofer Gonzales

El último miércoles, el técnico de Banfield, Claudio Vivas, confirmó que existe un interés del club por Christofer Gonzales, mediocampista de Sporting Cristal. Las buenas actuaciones de ‘Canchita’ en la celeste y en algunos partidos de la selección peruana llamaron el interés del cuadro argentino. Además, el estratega del Taladro ya conoce al peruano, pues dirigió a los rimenses en la temporada 2019.

Tras estas declaraciones, el entrenador de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, se pronunció al respecto. Durante una conferencia de prensa, el estratega peruano fue tajante al decir que el club no le ha informado sobre la partida de ‘Canchita’ Gonzales y que no existe “ningún arreglo” con otro club.

“Lo que me dice la directiva es que no hay ningún proyecto para que se vaya Christofer, no hay ningún arreglo con ningún equipo. Es jugador de Cristal y jugará el sábado contra Alianza Atlético”, declaró.

En esta misma línea, Roberto Mosquera confirmó la participación del seleccionado peruano para este sábado 25 de junio, cuando Sporting Cristal reciba a Alianza Atlético en el Alberto Gallardo.

“Christofer reaparece, está bien y ha entrenado normal. Yotún hoy hizo la mitad del trabajo normal, pero todavía está sentido, así que lo vamos a guardar para la próxima fecha si es posible. Arriba puede jugar Liza, Ávila o Christofer de centro delanteros”, agregó.

¿Cuándo vuelve a jugar Christofer Gonzales?

Tras viajar con la selección peruana a Qatar, Christofer Gonzales se reincorporó a Sporting Cristal y podría ser titular ante Alianza Atlético este sábado 25 de junio en el estadio Alberto Gallardo. El choque está programado para las 3.30 p. m.