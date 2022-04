¿Quién es Juan Sánchez, el ecuatoriano que llegó a Cristal y no ha sumado minutos?

A inicios de temporada, Sporting Cristal anunció una serie de refuerzos para tratar de hacer una buena campaña en la Liga 1 Betsson y la Copa Libertadores. No obstante, algunos de ellos no han mostrado su mejor nivel, mientras que otros casi no tienen minutos en el equipo de Roberto Mosquera.

Tal es el caso del ecuatoriano Juan Sánchez, quien firmó contrato profesional con la escuadra celeste y fue presentado como una apuesta a futuro del club. Aquí te contamos detalles de su trayectoria y el presente del volante.

¿Quién es Juan Sánchez?

Juan Sánchez es un futbolista ecuatoriano de 19 años que se desempeña como volante central. El joven elemento se formó en las divisiones menores del Independiente del Valle de su país, pero nunca llegó a debutar profesionalmente.

Tras su salida del club norteño, el centrocampista estuvo a prueba en el Flamengo de Brasil, aunque no pudo quedarse. Finalmente, llegó al Perú para entrenar con Sporting Cristal. Tras unos meses de evaluación, firmó contrato profesional con el cuadro celeste por cuatro años.

¿Cuál es el presente de Juan Sánchez?

En este temporada, Juan Sánchez aún no podido debutar en el primer equipo de Sporting Cristal. Además, solo salió en la lista de concentrados para el partido ante Carlos Stein por la Liga 1 y no está inscrito en la Copa Libertadores.

En la presente temporada, el volante solo jugó la Copa Libertadores Sub-20. En este torneo fue titular en los tres encuentros de la fase de grupos.