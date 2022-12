HOY Argentina vs. Croacia vía DirecTV Sports: ¿a qué hora ver la semifinal del Mundial Qatar 2022?

DECLARACIONES DE LIONEL SCALONI

Sobre Croacia y Modric

“Esperamos un partido muy difícil contra un equipo de los denominados ‘equipos’, juegan como un gran grupo que nos va a poner las cosas difíciles. Será un partido complicado. Croacia juega realmente bien. Tienen una manera de jugar y no la van a cambiar. Tienen muy buenos jugadores, con una tradición futbolística enorme”

“Es un placer ver jugar a Modric, es un ejemplo para muchos. No solo por cómo juega, sino por cómo es. El que quiere al fútbol quiere jugadores así adentro de la cancha”.

Sobre el liderazgo de Messi

“De Leo no me sorprende porque siempre juega así, no es mérito de este CT. Es un ganador, tiene orgullo y unas ganas de seguir jugando tremendas. Vamos a ver si Leo sigue jugando o no. Sigámoslo disfrutando. Si le va bien, a todos nos va bien, queda mucho camino”.

Sobre los jugadores lesionados

“En principio, De Paul y Di María están disponibles, eso nos deja tranquilos. Tenemos que evaluar la disponibilidad en cuanto a minutos que tiene cada uno”.

“No hay mejor descanso que el triunfo, no hay manera mejor que haber pasado a semifinales. Estamos bien, estamos enteros. Tenemos dos jugadores sancionados y eso sí es una cuestión a resolver”.

La ilusión de Argentina

La ilusión es la de todos los argentinos y este equipo juega para ellos, para todos sus familiares. Estamos eternamente agradecimos, sabemos lo que cuesta venir hasta acá y también lo que sufren los que lo ven acá”

“Siempre lo más importante es lo que viene, lo más importante es el partido de mañana. No doy tantas vueltas porque eso te quita energía”.