¡No va más! Louis Van Gaal ya no es DT de Países Bajos tras eliminación de Qatar 2022

La selección de Países Bajos no pudo vencer a Argentina en la tanda de penales y quedó eliminada del Mundial Qatar 2022 en los cuartos de final. Sin embargo, ese no fue el único golpe que sufriría la escuadra neerlandesa, ya que, tras el duelo, se confirmó la salida de Louis Van Gaal de la dirección técnica del equipo.

“Los jugadores han luchado hasta el último minuto, han dejado todo en el terreno de juego, estoy muy orgulloso. He disfrutado mucho de este ciclo como entrenador. Es muy doloroso ver cómo hemos sido eliminados” , declaró en conferencia de prensa el estratega.

“No voy a seguir en la selección porque era solo para este período. Este era mi último partido. He disputado 20 partidos y no he perdido ninguno. Puede verlo en Google. Es una experiencia muy buena, he seleccionado a jóvenes para que aprendieran y he seguido con el mismo grupo de jugadores hasta llegar aquí. Veo esta etapa muy positiva. Hoy no me siento así”, añadió el neerlandés.

Louis Van Gaal volvió a la selección de Países Bajos en el 2021. Foto: AFP

“Lo que dejo es un grupo excelente. A nivel personal y futbolístico, es un equipo muy unido, con un fuerte espíritu de equipo y un gran fútbol. Hemos jugado con potencias normales y hemos eliminado a algunas”, finalizó el técnico.