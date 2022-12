¿Cuándo juegan España vs. Marruecos EN VIVO vía DirecTV Sports por octavos de final del Mundial?

España vs. Marruecos EN VIVO se enfrentan este martes 6 de diciembre, desde las 10.00 a. m. (hora peruana), en el estadio Lusail. El duelo por los octavos de final del Mundial Qatar 2022 se podrá ver por la señal de DirecTV Sports (DSports), pero también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de mañana, con las formaciones iniciales de ambos equipos, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles en La República Deportes.

¿Qué canal transmite España vs. Marruecos?

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: SporTV, FIFA+

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports, Caracol, RCN

Costa Rica: Teletica

Ecuador: DirecTV Sports, Teleamazonas, ECDF

México: Sky Sports, Las Estrellas, Azteca 7, Canal 5, TUDN

Paraguay: Tigo Sports

Perú: DirecTV Sports, Latina TV

Uruguay: DirecTV Sports, Montecable, Nuevo Siglo, TCC

Venezuela: DirecTV Sports, Televen

Estados Unidos: Telemundo, FOX, Peacock, Fox Sports

España: La 1 (TVE), Gol Mundial.

España vs. Marruecos: ficha del partido

Partido España vs. Marruecos ¿Cuándo juegan? Martes 6 de diciembre ¿A qué hora? 10.00 a. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Lusail ¿A qué hora? DirecTV Sports

El último representante de África en el Mundial Qatar 2022, Marruecos, intentará sacar cara por su confederación ante una España que ha venido de más a menos en el torneo. El equipo revelación del torneo tiene quizás su reto más complicado en lo que va de la competencia contra su vecino del norte.

El cuadro de Luis Enrique sufrió una inesperada derrota en la última jornada de la fase de grupos ante Japón, que le remontó el partido en el segundo tiempo. Pese a ello, la buena diferencia de gol de la Furia Roja fue determinante para asegurar su pase a octavos de final.

España y Marruecos intentarán quedarse con el séptimo boleto a cuartos de final. Foto: AFP

Los marroquíes, por su parte, dejaron buenas impresiones de su travesía por el grupo F al clasificar como líderes invictos por encima de selecciones en teoría superiores, como Bélgica y Croacia. Con figuras como Achraf Hakimi y Hakim Ziyech, los leones del Atlas van por más.

El único antecedente previo entre España y Marruecos en una Copa del Mundo se dio en la edición anterior, Rusia 2018. Por la fase de grupos de aquel torneo, empataron 2-2.

¿A qué hora juegan España vs. Marruecos?

Costa Rica: 9.00 a. m.

México (centro): 9.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Perú: 10.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Veenzuela: 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

España: 4.00 p. m.

¿Dónde ver DirecTV Sports por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de España vs. Marruecos por DirecTV Sports ONLINE, sintoniza la señal de DirecTV GO (DGO), servicio de streaming de la cadena DirecTV.

¿Qué es DirecTV Sports?

DirecTV Sports (ahora DSports) es el canal deportivo exclusivo de DirecTV. Entre su programación, además del partido España vs. Marruecos y otros duelos del Mundial Qatar 2022, puedes encontrar la cobertura de ligas europeas (LaLiga Santander) y torneos sudamericanos (Copa Sudamericana).