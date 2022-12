Ahmed considera que su trabajo fue parte del bicampeonato de Alianza y no descarta volver

¿Segunda oportunidad? Daniel Ahmed volverá a dirigir en la Liga 1 y hace poco fue anunciado como nuevo entrenador del Atlético Grau. En su llegada a la capital, el argentino se animó a declarar sobre su exclub Alianza Lima y recordó los complicados momentos que le tocó afrontar previo al casi descenso del 2020; asimismo, no descartó volver a Matute.

“Yo siempre fui un entrenador y un empleado institucional. Volvería a dirigir a Alianza Lima si me tocara, porque siempre que estoy en una institución trato de luchar por los intereses de ella. En ese momento, quedaban 20 días, seis partidos del campeonato y no había ningún entrenador que tomara un equipo que estaba yéndose al descenso y no podía dejar de hacerlo”, manifestó al medio Entrebolas.

Daniel Ahmed dirigió a Alianza Lima en el 2020. Foto: Prensa FPF

En relación con el bicampeonato que consiguió la escuadra victoriana, el ‘Turco’ consideró que su proyecto en la institución, de alguna manera, contribuyó en el exitoso presente de los íntimos.

“Gracias a Dios, esos 11 meses que estuvimos trabajando en Alianza en algo habremos influido porque el 2021 y 2022 salieron campeones. Quiere decir que el proyecto de desarrollo que hicimos en el 2020, algo debe haber influido en el desarrollo posterior de Alianza”, indicó.

Por otra parte, respecto a la labor que viene realizando Guillermo ‘Chicho’ Salas en el banquillo, el técnico se alegró por su colega y recordó el tiempo que compartieron en Alianza.

“Con Guillermo Salas hicimos un trabajo muy amplio, estuvimos con muchos profesionales muy buenos, ‘Chicho’ era uno de ellos y bueno. Gracias a Dios, Alianza está gozando un lindo presente... yo los felicito y me alegra”, finalizó.