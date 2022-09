Ramos no cree que juegue mal y le responde a sus críticos: “Dentro del campo, yo no escucho nada”

Discrepancias. Si bien Alianza Lima todavía mantiene chances de lograr el bicampeonato, existen futbolistas que son cuestionados. Por ejemplo, uno de ellos es Christian Ramos. Los hinchas blanquiazules criticaron al mundialista en Rusia 2018 por su bajo nivel en el torneo local y en la Copa Libertadores.

Al respecto, el experimentado central considera que los cuestionamientos son normales y que se deben tomar de la mejor manera; sin embargo, remarcó que no comparte las opiniones sobre su rendimiento.

“Cuando estoy dentro del campo, yo no escucho nada (...) El hincha es de sentimientos. Si el hincha ve que uno juega mal por ese día, lo critica. Si ve que la prensa lo critica, también lo critica. Es de sentimientos, no puedo criticar al hincha por decir que siempre juego mal. Para mí no es así y para el profe tampoco” , manifestó en diálogo con GolPerú.

PUEDES VER: Carlos Zambrano y su hermano respondieron a las declaraciones de Robert Lewandowski

Por otra parte, en relación con la victoria obtenida ante Melgar, reveló que hubo un conversación previa entre sus compañeros.

“Golpeamos en el momento justo. Lo que yo vi es que se sorprendieron (...) Como yo le dije a mis compañeros antes del partido: ‘Son ellos o nosotros’. Perdíamos ayer y ya no teníamos chances en el Torneo Clausura”, puntualizó.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?