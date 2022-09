[En Vivo] Países Bajos vs. Polonia: ¿a qué hora ver partido por la UEFA Nations League 2022-23?

MIRA AQUÍ EN VIVO Países Bajos vs. Polonia | Ambas selecciones se enfrentarán por la fecha 5 de la UEFA Nations League 2022-23, HOY, jueves 22 de septiembre. El duelo iniciará a la 1.45 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Países Bajos vs. Polonia: ficha del partido

Partido Países Bajos vs. Polonia ¿Cuándo juegan? Jueves 22 de septiembre ¿A qué hora juegan? 1.45 p. m. ¿Dónde juegan? Estadio Nacional de Varsovia ¿En qué canal? Star Plus

Países Bajos vs. Polonia: posible alineación

Países Bajos: Jasper Cillessen; Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Stefan de Vrij; Denzel Dumfries, Steven Berghuis, Teun Koopmeiners, Frenkie de Jong, Tyrell Malacia; Cody Gakpo y Memphis Depay.

Polonia: Wojciech Szczesny; Bartosz Bereszynski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Arkadiusz Reca; Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty; Przemyslaw Frankowski, Piotr Zielinski, Nicola Zalewski; y Robert Lewandowski

¿A qué hora ver Países Bajos vs. Polonia EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre Países Bajos vs. Polonia EN VIVO empezará a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Países Bajos vs. Polonia?

Para acceder a Star Plus y ver el Países Bajos vs. Polonia, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Países Bajos vs. Polonia?

Si quieres seguir en internet el Países Bajos vs. Polonia, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.