Lavandeira niega haberle dicho a ‘Neka’ Vílchez que no fue penal: Me extraña, quizás entendió mal

Alianza Lima se mantiene en la lucha por el Torneo Clausura tras derrotar 2-1 a Carlos Stein con un polémico penal en los minutos finales. Tras este encuentro, el jugador de Carlos Stein Óscar ‘Neka’ Vílchez expresó su molestia por la decisión tomada por el árbitro Christian Santos. En ese sentido, aseguró que el mismo Pablo Lavandeira se acercó para pedirle disculpas y decirle que no fue penal.

Tras este pronunciamiento, Lavandeira salió al frente y desmintió esta versión. Durante su llegada a suelo limeño, el atacante blanquiazul aseguró lo siguiente:

“Le dije a ‘Neka’ que él me agarra fuera del área, pero nunca le dije que no había sido penal”, fueron sus primeras palabras a Fútbol en América.

“Me extraña de ‘Neka’, ahora le voy a mandar un mensaje. Capaz entendió mal lo que yo le quise decir. Yo le dije que él me había agarrado fuera del área, me había empezado a agarrar fuera del área, pero no le dije que no había sido penal en ningún momento”, agregó.

Pablo Lavandeira sobre penal polémico

En esta misma línea, Pablo Lavandeira fue consultado sobre si la jugada fue penal: