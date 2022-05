Resurgimiento blanquiazul: Alianza Lima y las claves de su recuperación en la Liga 1

Después de un inicio con tropiezos, Alianza Lima volvió a sonreír y sueña con llevarse el Apertura de la Liga 1. La victoria sobre César Vallejo fue la sexta que consiguen consecutivamente, lo cual ha generado que los blanquiazules estén motivados para seguir luchando en las últimas cinco fechas que quedan.

Desde el 10 de abril, cuando ganaron por la mínima a UTC en Matute, los íntimos solo sumaron triunfos en el campeonato peruano, donde incluso han logrado goleadas. Conoce cuáles son las claves de su recuperación de Alianza.

Alianza Lima logró su sexto triunfo consecutivo en el torneo. Foto: Alianza Lima

Cambio de esquema

Alianza empezó la temporada con la línea defensiva de tres que mantuvo desde el año pasado y, aunque lograron campeonar, para esta nueva edición no rindió de la misma manera debido a que los clubes ya conocían su fórmula.

Después de los malos resultados, Carlos Bustos pudo reordenar su plantel y plantear una línea de cuatro defensas que hasta el momento le está rindiendo para lograr los puntos necesarios, donde Yordi Vílchez es uno de lo más destacados en ese sector.

Yordi Vílchez campeonó con Alianza Lima en 2021. Foto: Luis Jiménez/La República

Buen momento de los jugadores

Al igual que el defensa piurano, muchos otros futbolistas íntimos han alcanzado un buen nivel. Pablo Lavandeira, de lejos, se convirtió en el mejor fichaje de Alianza en este año, quien se ganó a empuje su titularato.

El uruguayo se complementa con Hernán Barcos, que, a pesar de su edad, pelea las pelotas, resiste y anota. Otro en gran momento es Jairo Concha, quien después de su paso por la selección peruana, no destacó en las primeras fechas, pero fue mejorando en la creación de juego y también en su aspecto goleador. También se añade a Josepmir Ballón, Édgar Benítez y Arley Rodríguez, que entra bien desde el banco.

Los blanquiazules han sumado 23 puntos en la Liga 1. Foto: Alianza Lima

Fixture favorable

Hay que resaltar que los victorianos están sacando ventaja de una programación que le ha sido favorable en este tramo. Esto se debe a que han tenido cinco partidos consecutivos en Lima , ya que, o jugaron de local (contra Stein y Vallejo) o, cuando les tocó ser visita, chocaron ante clubes de la capital (frente a Universitario, Cantolao y San Martín).

Incluso, las próximas dos fechas también serán en su ciudad: contra Deportivo Municipal en Villa El Salvador y con Cienciano en Matute.

Alianza ha jugado en Lima los últimos cinco partidos de la Liga 1. Foto: Luis Jiménez/GLR

El apoyo de la hinchada

Alianza Lima, como cualquier equipo grande, no juega solo, tienen a su jugador número 12: la hinchada. Los blanquiazules, a pesar de no tener el mejor inicio, en las tribunas no faltaron los cánticos de los fanáticos.

Aquellas fechas en la ‘Ciudad de los Reyes’ también fueron favorables para los hinchas, quienes no dejaron de asistir a los estadios, a pesar de tener una tarifa alta en los boletos y de no tener horarios amigables.

Los hinchas blanquiazules no han dejado de alentar al club de sus amores. Foto: Luis Jiménez

Todo esto ha influido para que la escuadra victoriana haya ido escalando hasta la quinta posición, con 23 puntos, y esté cerca de los primeros puestos. Aunque este buen momento no ha podido replicarlo en la Copa Libertadores, donde aún mantienen su racha de 27 partidos sin ganar, pero será una motivación más para cortar esa seguidilla ante Fortaleza en el Estadio Nacional.