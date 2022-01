Jugadores de Alianza Lima ya lucen la camiseta azul y oro

Alianza Lima presentó su segunda camiseta para la temporada 2022, misma que dejó opiniones dividas entre los hinchas blanquiazules, pero, en general, fue bien recibida pese a que tiene un parecido considerable con Boca Juniors de Argentina.

En sus redes sociales, los íntimos compartieron una foto donde Wilmer Aguirre, Pablo Míguez y Ricardo Lagos posan con la nueva ‘mica’.

“ ¿Así o más linda? ”, es la descripción de la publicación que acompaña a la fotografía.

Lagos, Aguirre y Míguez con la nueva camiseta. Foto: Alianza Lima

Waldir Sáenz revela detalles sobre la ‘propina’ que no le daba a Farfán

Durante el programa del ‘Cuto’ Guadalupe, La fe de Cuto, el goleador histórico de Alianza Lima habló sobre la tan mencionada ‘propina’ que no le daba a Jefferson Farfán.

“Ese cachorrito (Jefferson Farfán) tenía como 6 años. Era pirañita. Cuando yo llego, estaciono mi carro y estaba el zambito, ese negrito, un tal Jefferson. Entonces yo ahí y bajo y me dice ‘Tío, le cuido su carro’. ‘Ah, ya, sobrino, chévere’, yo pensando que era uno del barrio, no pensaba que era de tu familia “, inició el exdelantero de los íntimos.