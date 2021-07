Aldair Rodríguez finalmente fue presentado este sábado 3 de julio como el primer refuerzo de Alianza Lima de cara a la Fase 2 de la Liga 1 Betsson. Luego de ser anunciado de manera oficial, el jugador publicó un mensaje sobre su retorno a La Victoria.

El exfutbolista de América de Cali pasó varios días negociando con varias instituciones, pero al final optó por estampar la firma con los victorianos, y así fue como reaccionó.

Aldair Rodríguez y su mensaje tras finiquitar su retorno a Alianza Lima. Foto: captura Instagram

“Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe (1 Juan 5:4). Feliz de volver a casa”, publicó Aldair Rodríguez en su perfil de Instagram, citando unas palabras de la Biblia.

Asimismo, el futbolista de 26 años dejó algunas palabras en el video de presentación que colgó Alianza Lima en sus redes.

“Yo me formé en este club, aquí comenzó mi sueño de ser profesional. He estado aquí desde los 12 años y estoy muy contento de tener la oportunidad de volver en la institución que me dio la oportunidad de ser profesional”, expresó el jugador formado en las divisiones menores del cuadro íntimo.

Aldair Rodríguez debutó profesionalmente en el fútbol peruano con la camiseta de Alianza Lima en la temporada 2012 . Desde el 2018 hasta mediados del 2020, jugó por Deportivo Binacional, club donde fue campeón nacional en 2019.

Su último club fue el América de Cali de Colombia, institución en la que no pudo convertir goles. Con su incorporación a la platilla blanquiazul, Carlos Bustos suma una nueva variante para la zona de ataque.

